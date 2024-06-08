У Криму вночі лунали вибухи: в Севастополі скаржаться на атаку морського дрона (фото, відео)
У ніч на 8 червня, вибухи розносились по території Криму, який перебуває під тимчасовим контролем росії. Зокрема, сильні звуки були чутні у містах Балаклава, Севастополь та Керч.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що півострів атакував безекіпажний катер. Окупанти нібито знищили його в районі Стрілечої бухти.
Представник так званої "місцевої влади" запевнив, що жодних ушкоджень важливих об’єктів не виявлено, попри те, що в соціальних мережах з’явилися зображення пошкоджених вибухом вікон у житлових будівлях. За інформацією джерел Telegram-каналу "Кримський ветер", "стало погано якомусь кораблю", але подробиці поки що невідомі. Водночас у місті було чутно постріли з вогнепальної зброї.
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Місцеві також повідомляють про вибухи у Балаклії, поблизу тамтешньої електростанції, а також у Керчі. Останній було чути з боку Темрюкського району Краснодарського краю росії.
Також люди активно ділилися емоціями від нічної ситуації у мережі:
Нагадаємо, раніше Сили Оборони знищили російське судно проєкту 498 в Чорному морі.
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