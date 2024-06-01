У Києві закрили один з найпопулярніших ресторанів McDonald's: названо причину

З початку червня McDonald’s оголосив про тимчасове призупинення роботи свого популярного закладу, що знаходиться на Вокзальній площі поруч із головним залізничним вокзалом Києва, у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Цю інформацію надала пресслужба компанії порталу liga.net.

Протягом десятиліття цей заклад швидкого харчування постійно потрапляв у топ-5 найпопулярніших ресторанів мережі по всій країні. У 2011 році він здобув звання другого за популярністю ресторану у світі.

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Очікується, що оновлення інтер’єру буде завершено до листопада 2024 року.

Для зручності відвідувачів компанія пропонує скористатися послугами інших ресторанів McDonald’s, розташованих за адресами: Січеславська, 6 та Георгія Кірпи, 5а, неподалік від Південного вокзалу.

Після реконструкції ресторан на Вокзальній порадує своїм оновленим інтер'єром, який включатиме зал на 193 місця та літню терасу на 88 місць. Відвідувачі зможуть скористатися одним з 11 двосторонніх терміналів для самостійного обслуговування. Цей ресторан стане першим у мережі McDonald’s в Україні, де буде встановлено пасажирський ліфт.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чому гамбургери з McDonald's не розкладаються.

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