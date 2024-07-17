В якої категорії пенсіонерів на 500 гривень зростуть виплати

З 1 березня 2023 року в Україні відбулась індексація пенсій, внаслідок чого середня пенсія зросла до 5 717 гривень.

Окрім цього, існує ряд доплат та перерахунків, які можуть призвести до збільшення пенсійних виплат для певних категорій громадян. Про це пише 24 tv.ua.

Хто може отримати надбавку до пенсії?

Пенсіонери за віком:

Особи, яким виповнилося 70 років, отримують надбавку, якщо їхня загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривень.

Розмір надбавки залежить від віку:

70-74 роки: 300 грн;

75-79 років: 456 грн;

80 років і більше: 570 грн.

Важливо! Надбавка за віком нараховується автоматично, без потреби звернення до Пенсійного фонду.

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Інші категорії пенсіонерів:

Інваліди війни: розмір надбавки залежить від групи інвалідності та причин інвалідності.

розмір надбавки залежить від групи інвалідності та причин інвалідності. Жертви Чорнобильської катастрофи: розмір надбавки залежить від категорії, до якої вони належать.

розмір надбавки залежить від категорії, до якої вони належать. Військові пенсіонери: розмір надбавки залежить від вислуги років, звання та інших факторів.

розмір надбавки залежить від вислуги років, звання та інших факторів. Члени сімей загиблих військовослужбовців та правоохоронців: розмір надбавки залежить від втраченого годувальника.

Раніше UAportal розповідав, що деяким пенсіонерам в Україні не підвищуватимуть виплати.

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