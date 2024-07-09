У яких ситуаціях Пенсійний фонд має право скоротити виплати на 20%: подробиці

Пенсійний фонд України має право зменшити пенсійні виплати на 20%. Це може статися у кількох випадках: Якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це Пенсійний фонд протягом 10 днів, йому можуть зменшити пенсію на 20%. Це правило стосується як працевлаштування за трудовим договором, так і ведення підприємницької діяльності. Неповідомлення про працевлаштування може призвести до штрафу, який буде стягнуто з пенсії або через суд. Про це пише 24 tv.ua.

Неправильне нарахування пенсії

У деяких випадках може виникнути помилка при нарахуванні пенсії, внаслідок чого пенсіонеру виплачують більше, ніж належить. Якщо Пенсійний фонд виявить таку помилку, він може зменшити пенсію на суму переплати.

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Недостовірні дані

Якщо пенсіонер надав Пенсійному фонду недостовірні дані, наприклад, про стаж роботи чи вік, це може призвести до зменшення пенсії.

Як повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування:

Пенсіонер може повідомити про працевлаштування особисто, звернувшись до органу Пенсійного фонду України.

Також можна зробити це онлайн через:

Вебпортал електронних послуг ПФУ;



Портал "Дія".

Важливо! При онлайн-зверненні необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис.

Щоб уникнути зменшення пенсії, пенсіонерам рекомендується:

Повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у своїй трудовій діяльності;

Регулярно перевіряти правильність нарахування пенсії;

Не надавати Пенсійному фонду недостовірні дані.

Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію.

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