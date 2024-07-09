В каких ситуациях Пенсионный фонд имеет право сократить выплаты на 20%: подробности
Пенсионный фонд Украины имеет право снизить пенсионные выплаты на 20%. Это может произойти в нескольких случаях: Если пенсионер трудоустроился, но не сообщил об этом Пенсионному фонду в течение 10 дней, ему могут снизить пенсию на 20%. Это правило касается как трудоустройства по трудовому договору, так и ведения предпринимательской деятельности. Несообщение о трудоустройстве может привести к штрафу, взысканому с пенсии или через суд. Об этом пишет 24 tv.ua.
Неправильное начисление пенсии
В некоторых случаях может возникнуть ошибка при начислении пенсии, в результате чего пенсионеру выплачивают больше, чем положено. Если Пенсионный фонд обнаружит такую ошибку, он может снизить пенсию на сумму переплаты.
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Недостоверные данные
Если пенсионер предоставил Пенсионному фонду недостоверные данные, например, о стаже работы или возрасте, это может привести к уменьшению пенсии.
Как сообщить Пенсионный фонд о трудоустройстве:
- Пенсионер может сообщить о трудоустройстве лично, обратившись в орган Пенсионного фонда Украины.
- Также можно сделать это онлайн через:
- Вебпортал электронных услуг ПФУ;
- Портал "Действие".
Важно! При онлайн-обращении необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.
Чтобы избежать уменьшения пенсии, пенсионерам рекомендуется:
- Сообщать Пенсионному фонду о любых изменениях в своей трудовой деятельности;
- регулярно проверять правильность начисления пенсии;
- Не предоставлять Пенсионному фонду недостоверные данные.
Раньше мы рассказывали, что некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию.
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