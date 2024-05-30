Усик не знає, а ви знатимете: як цікаво українською назвати "душнілу"
Українська мова багата на милозвучні та цікаві альтернативи словам, що прийшли до нас з російської. Так для вже звичного для нас слова "душніла" існують різноманітні синоніми.
Ці варіанти були запропоновані учасниками інтернет-спільноти на порталі "Словотвір". Серед них слово "нудій" отримало найбільше вподобань, пише Телеграф.
Також душнілу ще можна назвати нудило, придирок, нудгяр, скиглик та скиглій.
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Серед менш популярних відповідників можна виділити такі:
- зануда;
- пріснище;
- млосній;
- прісницько;
- піснятко.
Варто відзначити, що особа, яку називають душнілою, часто буває пісна, нецікава й нудна у спілкуванні, вона постійно до чогось чіпляється; такий собі нудотний педант від чиїх прісних коментарів стає нудно й нецікаво. Цей вислів переважно використовується в інтернеті.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, як замінити вислів "жесть" українською мовою.
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