Чи впаде на Землю запущена в космос Tesla Ілона Маска: припущення науковців

Шість років тому SpaceX Ілона Маска здійснила амбітний проєкт, запустивши Tesla Roadster у космос. З того часу автомобіль здійснив 4,1 оберту навколо Сонця, перекидаючись на своїй ексцентричній орбіті, яка перетинає орбіти Землі та Марса.

Хоча ймовірність зіткнення Tesla з Землею наразі низька (понад 2%), дослідники з Aerospace змогли статистично визначити ймовірність зіткнення з планетами земної групи протягом мільйонів років.

Згідно з їхніми розрахунками, ймовірність зіткнення Tesla з Землею становить 22%, а з Венерою - 12%. Також існує така ж ймовірність зіткнення з Сонцем.

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Перше близьке зближення Tesla з Землею очікується у 2047 році, коли вона пройде на відстані 5 мільйонів кілометрів. Через хаотичний характер орбіти довгострокові прогнози є неможливими.

Хоча зіткнення з Землею не очікується в найближчі роки, воно цілком ймовірно може статися в далекому майбутньому. Цей сценарій навряд чи вплине на ціни акцій Tesla, але, безсумнівно, стане цікавою подією для астрономів та любителів космосу.

Нагадаємо, Ілон Маск планує зробити платним доступ до мережі X.

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