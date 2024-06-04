Упадет ли на Землю запущенная в космос Tesla Илона Маска: предположение ученых

Шесть лет назад SpaceX Илона Маска осуществила амбициозный проект, запустив Tesla Roadster в космос. С тех пор автомобиль совершил 4,1 оборота вокруг Солнца, перебрасываясь на своей эксцентричной орбите, пересекающей орбиты Земли и Марса.

Хотя вероятность столкновения Tesla с Землей пока низкая (более 2%), исследователи из Aerospace смогли статистически определить вероятность столкновения с планетами земной группы в течение миллионов лет.

Согласно их расчетам, вероятность столкновения Tesla с Землей составляет 22%, а с Венерой – 12%. Также существует такая же возможность столкновения с Солнцем.

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Первое близкое сближение Tesla с Землей ожидается в 2047 году, когда она пройдет в 5 миллионов километров. Из-за хаотичного характера орбиты долгосрочные прогнозы невозможны.

Хотя столкновение с Землей не ожидается в ближайшие годы, оно по всей вероятности может произойти в далеком будущем. Этот сценарий вряд ли повлияет на цены акций Tesla, но несомненно станет интересным событием для астрономов и любителей космоса.

Напомним, Илон Маск планирует сделать платным доступ в сеть X.

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