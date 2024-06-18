Укренерго ввело найжорстокіші графіки відключень 18 червня: коли не буде світла
18 червня в Україні очікуються найжорсткіші обмеження в споживанні електроенергії. Протягом доби, з 00:00 до 23:59, у всіх регіонах країни відбуватимуться планові відключення світла.
Як дізнатися про час відключення у вашому населеному пункті:
Дніпропетровська область:
- Гарантовані відключення: від 4 до 8 годин на добу.
- Детальний графік: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua (введіть населений пункт та адресу).
- Альтернативні способи:
- Чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram.
- Кол-центр: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
Донецька область:
- Гарантовані відключення: до 12 годин на добу.
- Графік: https://dtek.com/en/media-center/press-releases/russia-launches-massive-attacks-on-dtek-and-ukrainian-power-assets-underlining-need-for-greater-air-defences/ (введіть адресу).
- Альтернативні способи:
- Чат-бот "ДТЕК Донецькі електромережі" в Telegram.
- Кол-центр: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.
Київ:
- Гарантоване відключення: до 4 годин поспіль, 2 години – гарантована наявність.
- Максимальний час відключення: 18 годин.
- Гарантоване відключення: від 9 до 12 годин (залежно від дня тижня).
- Детальний графік: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns (введіть адресу).
- Альтернативні способи:
- Сайти: ДТЕК Київські електромережі (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns) та ДТЕК Київські регіональні електромережі (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
- Чат-боти: ДТЕК КЕМ (Київ) та ДТЕК КРЕМ (Київська область).
- Телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 40, 0 800 400 740.
- Застосунок "Київ Цифровий" (зареєструйте свою адресу).
Київська область:
Ситуація залежить від населеного пункту.
- Детальний графік: (введіть адресу).
- Альтернативні способи:
Які графіки діють в інших регіонах
У Львові та області графік відключень передбачає лише дві години гарантованого відключення світла. Ще дві години – можливі відключення. Усього є 5 груп відключення світла. Тут можна за адресою побачити свою групу.
Якщо сайт не працює, також можна скористатися чат-ботами компанії:
- https://t.me/loeserviceBot
- https://www.viber.com/loebot
У Сумах та області графік розділено на черги. Ось тут є повний список адрес, знайдіть свою адресу і подивіться, до якої групи належите. Є графік для всіх груп.
Нагадаємо, ми вже писали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.
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