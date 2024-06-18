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Соціум

Укренерго ввело найжорстокіші графіки відключень 18 червня: коли не буде світла

Ціхоцька Марія

Укренерго ввело найжорстокіші графіки відключень 18 червня: коли не буде світла
18 червня в Україні очікуються найжорсткіші обмеження в споживанні електроенергії.

18 червня в Україні очікуються найжорсткіші обмеження в споживанні електроенергії. Протягом доби, з 00:00 до 23:59, у всіх регіонах країни відбуватимуться планові відключення світла.

Як дізнатися про час відключення у вашому населеному пункті:

Дніпропетровська область:

  • Гарантовані відключення: від 4 до 8 годин на добу.
  • Детальний графік: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua (введіть населений пункт та адресу).
  • Альтернативні способи:
    • Чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram.
    • Кол-центр: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Донецька область:

Київ:

  • Гарантоване відключення: до 4 годин поспіль, 2 години – гарантована наявність.
  • Максимальний час відключення: 18 годин.
  • Гарантоване відключення: від 9 до 12 годин (залежно від дня тижня).
  • Детальний графік: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns (введіть адресу).
  • Альтернативні способи:
    • Сайти: ДТЕК Київські електромережі (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns) та ДТЕК Київські регіональні електромережі (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
    • Чат-боти: ДТЕК КЕМ (Київ) та ДТЕК КРЕМ (Київська область).
    • Телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 40, 0 800 400 740.
    • Застосунок "Київ Цифровий" (зареєструйте свою адресу).

Київська область:

Ситуація залежить від населеного пункту.

  • Детальний графік: (введіть адресу).
  • Альтернативні способи:
    • Сайти: ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.
    • Чат-боти: ДТЕК КЕМ (Київ) та ДТЕК КРЕМ (Київська область).
    • Телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 4

Які графіки діють в інших регіонах

У Львові та області графік відключень передбачає лише дві години гарантованого відключення світла. Ще дві години – можливі відключення. Усього є 5 груп відключення світла. Тут можна за адресою побачити свою групу.

Якщо сайт не працює, також можна скористатися чат-ботами компанії:

  • https://t.me/loeserviceBot
  • https://www.viber.com/loebot

У Сумах та області графік розділено на черги. Ось тут є повний список адрес, знайдіть свою адресу і подивіться, до якої групи належите. Є графік для всіх груп.

Нагадаємо, ми вже писали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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