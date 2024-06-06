Українцям виплатять до 3000 гривень від держави: хто може отримати

У зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності держава анонсувала виплату одноразової фінансової допомоги певним категоріям населення. Верхня межа такої допомоги складе 3100 гривень. Дана ініціатива має на меті підтримати людей з інвалідністю, колишніх ув’язнених концентраційних таборів, а також тих, хто отримав інвалідність внаслідок загальних захворювань.

Про це повідомила Кобеляцька міська рада. Одержувачів цієї допомоги можна поділити на кілька груп. Спосіб отримання цієї допомоги буде залежати від того, до якої з груп належить особа. Про це інформує OBOZ.ua.

Перша група: до неї входять пенсіонери. Вони автоматично отримають одноразовий платіж разом з пенсією за серпень. Необхідно, щоб в їхніх пенсійній справі був документ, який засвідчує відповідний статус.

Друга група: військовослужбовці. До цієї категорії входять військові, поліцейські, працівники органів внутрішніх справ різних рангів, а також співробітники державної пенітенціарної служби та судової охорони.

Третя група: особи, які не перебувають на обліку. Їм необхідно подати заяву та надати паспорт, ідентифікаційний код платника податків, документ, що підтверджує їх статус та виписку з банку про відкриття рахунку.

Читайте також: Чи чекати на підвищення виплат для осіб з інвалідністю III групи у червні

Хто має право на отримання виплати

Відповідно до положень, ухвалених урядом України, право на отримання допомоги мають особи, що зазнали інвалідності через воєнні дії, а також ті, хто пережив ув’язнення у концтаборах чи гетто у дитинстві і в подальшому отримали статус інваліда через хворобу, нещасний випадок на виробництві або інші причини. Розмір виплат варіюється залежно від групи інвалідності:

І група – 3100 гривень ;

; ІІ група – 2900 гривень ;

; ІІІ група – 2700 гривень.

Також передбачені виплати у розмірі 1000 гривень для учасників бойових дій, осіб, постраждалих під час Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів та дітей, народжених у місцях примусового утримання. Особи, які відзначені за заслуги перед державою, отримають 3100 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів, захисників України, вдови (вдівці) інвалідів війни, які не вступили у повторний шлюб, а також вдови (вдівці) учасників бойових дій та жертв нацизму, мають право на допомогу у розмірі 650 гривень. Учасники війни, колишні в’язні, особи, які вивезені на примусові роботи, діти партизан та інших борців проти нацизму отримають по 450 гривень.

Щодо процедури отримання допомоги, то вона доступна для тих, хто отримав відповідний статус до 24 серпня поточного року. У разі, якщо допомога не буде виплачена до 1 жовтня, можна звернутися до Пенсійного фонду України або ЦНАПу до 1 листопада. Таке рішення прийнято на підставі законодавства України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" й "Про жертви нацистських переслідувань".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, що в Україні змінилися правила соціальних виплат.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!