Україна знаходиться в епіцентрі температурної аномалії: спека сягне 44 градусів

Сильна спека охопила Східну Європу та Балкани, температура перевищує 40-42°C. Прогнозується, що максимальна температура протягом наступних 7 днів перевищить 42-44°C (на 10-12°C вище середнього значення періоду 1991-2020) у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію, та в Східній Європі.

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Про це пише Climatebook.gr, додаючи, що протягом наступних 10 днів у зазначених регіонах будуть побиті сотні місячних і абсолютних температурних рекордів.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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