У популярного електромобіля знову виявили критичну ваду: перевірять майже 52 тисячі авто

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала нове розслідування щодо приблизно 51 500 електромобілів Volkswagen ID.4 2021-2023 років випуску. Розслідування стосується проблеми, яка може призвести до самовільного відкриття дверей під час руху.

Раніше вже було зареєстровано 12 випадків подібних несправностей, що й стало причиною нового розслідування. За даними NHTSA, двері відчиняються через несправність дверної ручки, пише Carscoops.

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Варто зазначити, що Volkswagen вже оголошував про відкликання цих автомобілів через "дверні ручки, які не відповідають заводським специфікаціям захисту від проникнення води".

Хоча така несправність може здатися не надто серйозною, у відкликаннях йшлося про те, що "двері можуть несподівано відкритися, коли транспортний засіб рухається зі швидкістю нижче 15 км/год". Причиною проблеми є друкована плата, яка може бути пошкоджена вологою. У деяких випадках власники електромобілів також повідомляли про дверні ручки, які не дозволяли їм увійти або вийти з автомобіля.

Volkswagen намагався розв'язувати проблему шляхом оновлення програмного забезпечення та перевірки кожної дверної ручки. У разі виявлення несправності, дверну ручку потрібно було замінити.

Проте, схоже, деякі з проблемних елементів все ж залишилися на автомобілях, тому американські чиновники знову розпочали розслідування, щоб оцінити ефективність попередніх заходів з усунення несправності.

Важливо зазначити, що це не перша проблема, з якою стикаються власники Volkswagen ID.4. Раніше також були виявлені інші недоліки, такі як проблеми з програмним забезпеченням та корозія.

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