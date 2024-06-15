У пенсіонерів є 10 днів: ті, хто не встигнуть, ризикують залишитися без виплати

Важливо для пенсіонерів: у разі будь-яких особистих змін, таких як нові дані паспорта, зміна прізвища, ідентифікаційного номера, адреси чи місця роботи, необхідно в 10-денний термін інформувати Пенсійний фонд України. Невиконання цієї вимоги може призвести до призупинення пенсійних виплат.

Закарпатське регіональне управління ПФУ нагадує, що згідно з постановою Пенсійного фонду № 22-1 від 25 листопада 2005 року та статтею 16 Закону України про пенсійне страхування, пенсіонерам необхідно своєчасно повідомляти про зазначені зміни:

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;

громадянина України – ID-картки; отримання нового паспорта в разі крадіжки або втрати старого;

або втрати старого; зміна прізвища;

зміна ідентифікаційного коду;

зміна адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Як повідомити ПФУ про зміни

Пенсіонери можуть повідомити про зміни особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру ПФУ, або скористатися веб-порталом ПФУ. Для цього потрібно:

авторизуватися на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); у лівому бічному меню обрати розділ "Про пенсійне забезпечення";

у вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" сформувати відповідну заяву та надіслати її до Пенсійного фонду.

Оновлення особистих даних, таких як зміна прізвища та ідентифікаційний номер, є критично важливим для точного оформлення офіційних паперів. Актуалізація місця проживання є ключовою для підтримки електронного досьє пенсіонера у відповідності до його фактичного місця проживання. Сума пенсійних виплат прямо залежить від інформації про зайнятість та звільнення.

Пенсійний фонд України також пропонує спеціальні послуги для пенсіонерів, які не мають можливості особисто відвідати центр обслуговування. Як приклад, 96-річна жителька Берегова, пані Борбала, подала заявку на зміну особистих даних у своїй пенсійній картці. Мар’яна Кукрі, старший фахівець відділу обслуговування громадян, надала необхідні пенсійні послуги безпосередньо у домі пані Борбали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям у червні перерахували пенсії.

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