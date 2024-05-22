У деяких українців виростуть пенсії: кому та коли платитимуть

Першого місяця літа в Україні підвищать виплати пенсіонерам. Підвищені виплати отримають громадяни, яким виповнилося 70, 75 чи 80 років.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, у червні 2024 року очікується підвищення пенсій для двох категорій громадян:

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1. Пенсіонери за віком:

70-74 роки: +300 грн до пенсії

75-79 років: +456 грн до пенсії

80+ років: +570 грн до пенсії

2. Працюючі пенсіонери:

Ті, хто після призначення/перерахунку пенсії продовжував працювати та на 01.03.2024 р. мав 24 місяці страхового стажу.

Ті, хто відпрацював менш як 24 місяці, але з моменту призначення/перерахунку пенсії минуло 2 роки.

Підвищення пенсії за віком відбувається автоматично, на основі даних ПФУ. Працюючі пенсіонери отримають доплату за квітень та травень разом з пенсією за червень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

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