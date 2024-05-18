Перехід на інший вид пенсії: як українцям збільшити свої виплати

Відповідно до останніх змін у пенсійному законодавстві України, особи, які мають право на декілька видів пенсійних виплат, можуть вибрати найбільш вигідний для себе варіант. Це може бути пенсія за віком, за стажем, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника. Якщо обставини змінюються і стає доцільним, можливо переходити з одного типу пенсії на інший.

За інформацією представника Пенсійного фонду, пенсіонери, які отримують виплати за стаж, тепер мають можливість, досягнувши пенсійного віку, переглянути свої виплати і в разі необхідності змінити їх тип.

Особи, які отримали право на пенсію за вислугу років, не отримують її, працюючи на посаді, що надає це право. Вони можуть одержувати пенсію та зарплату одночасно тільки після того, як їм буде призначена пенсія за віком після досягнення такого.

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Зміна типу пенсії відбувається від дня звернення з відповідними документами про страховий стаж і заробітну плату, які є в пенсійній справі на момент зміни, а також з урахуванням додаткових документів, отриманих від Пенсійного фонду. У випадку, коли пенсіонер не працював після отримання пенсії за вислугу років, розрахунок пенсії за віком буде заснований на наявних даних пенсійної справи, і, відповідно, сума пенсії залишиться незмінною, але зміниться лише її категорія.

Для пенсіонерів, які продовжували працювати після отримання пенсії за вислугу років, існує можливість збільшення виплати за віком за рахунок врахування страхового стажу та заробітку, отриманих після призначення пенсії за вислугу років, що призведе до зростання коефіцієнтів страхового стажу та заробітної плати.

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