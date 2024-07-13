ТЦК поновить активну перевірку документів на вулиці: адвокатка назвала термін

З 17 липня в ТЦК буде можливість надсилати повістки поштою. Це означає, що навіть якщо військовозобов'язаний не отримав фізично повістку або відмовився її отримати, юридично вона вважатиметься доставленою.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко в коментарі для видання "Еспресо".

"На сьогодні жодного рішення про електронні повістки не існує. Ми знали, що від 17 липня у ТЦК буде можливість і право повістки направляти поштою. Питання було лише у тому, куди саме направляти повістки. Тому і була запроваджена ця процедура щодо уточнення даних, щоб була інформація про фактичне місце проживання призовника чи військовозобов'язаного", – роз'яснила вона.

За її словами, використання електронного реєстру для формування та друку повісток допомагає зменшити навантаження на працівників ТЦК. Проте цей процес не впливає на процедуру направлення та отримання повісток особам, які стоять на військовому обліку

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Юристка відзначила, що до 17 липня в Україні не було чітко закріпленої норми щодо можливості направлення повісток поштою. Відповідно, не існувало регуляційних норм про те, чи вважалася повістка доставленою, якщо особа фактично не отримала її особисто. Однак з 17 липня ситуація з даним питанням змінюється.

"Навіть якщо людина фізично не отримала повістку, бо там не проживає, або відмовилася її отримувати, то з юридичної точки зору повістка буде вважатися врученою. Тому військовозобов'язаних і призовників зобов'язали повідомити, де вони проживають. Якщо вони не виконали свій обов'язок, не повідомили своє місце проживання, то самі винні, що не дізналися про направлену їм повістку. Нормативного регулювання, що щось зміниться, наприклад, на блокпостах від 17 липня, немає", – зазначає Тарасенко.

Експертка підкреслила, що в Україні надалі існує можливість здійснювати адміністративні затримання та перевіряти військово-облікові документи на вулицях. Вона передбачає, що така активність з боку ТЦК з 17 липня знову зросте.

"Я прогнозую масову розсилку повісток Укрпоштою, це буде неодмінно, і, можливо, активізується перевірка документів на вулиці", – резюмувала Дар'я Тарасенко.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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