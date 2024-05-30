Церковний календар на червень 2024: Вознесіння і Трійця перенесені на інші дати

У зв'язку з переходом на новоюліанський календар в Україні змінилися дати святкування низки церковних свят. Їхні дати здвинулися на 13 днів. Однак свята Трійці це перенесення не стосується.

Православна Церква України опублікувала новий календар на червень 2024. Пропонуємо дізнатися, у які дати відзначатимуться церковні свята.

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Новий церковний календар на червень 2024 року

1 червня церква вшановує мучеників Іустина Філософа та інших, преподобного Агапіта Києво-Печерського.

2 червня – святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського. Києво-Братської ікони Божої Матері.

3 червня вшановують мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія.

4 червня – день пам'яті святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.

5 червня – перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця.

6 червня – преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського.

7 червня – священномученика Феодота Анкірського.

8 червня – великомученика Феодора Стратилата, ікони Божої Матері "Далешівська".

9 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

11 червня – апостолів Варфоломія і Варнави, ікони Божої Матері "Достойно є" (Милуюча).

12 червня – преподобного Онуфрія Великого.

13 червня – Вознесіння Господнє, мучениці Акіліни Старшої.

14 червня – пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

15 червня – пророка Амоса, святителя Михаїла, митрополита Київського.

16 червня – святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

17 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських.

18 червня – мученика Леонтія.

19 червня – апостола Іуди, брата Господнього.

20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

21 червня – мученика Іуліана Тарсійського.

22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, Троїцька поминальна субота.

23 червня – Трійця, П'ятидесятниця, мучениці Агрипини.

мучениці Агрипини. 24 червня – Різдво святого Іоанна Хрестителя , День Святого Духа.

, День Святого Духа. 25 червня – преподобномучениці Февронії, Манявської ікони Божої Матері "Рятівниця".

26 червня – преподобного Давида Солунського.

27 червня – преподобного Самсона.

28 червня – перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна.

29 червня – святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

30 червня - Собор 12 апостолів.

Раніше ми розповідали, коли святкують Трійцю за новим календарем у 2024 році.

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