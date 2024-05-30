Церковный календарь на июнь 2024 года: Вознесение и Троица перенесены на другие даты

В связи с переходом на новоюлианский календарь в Украине изменились даты празднования ряда церковных праздников. Их даты сместились на 13 дней. Однако праздник Троицы этот перенос не касается.

Православная Церковь Украины опубликовала новый календарь на июнь 2024 года. Предлагаем узнать, в какие даты будут отмечаться церковные праздники.

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Новый церковный календарь на июнь 2024 года

1 июня церковь чествует мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

2 июня – святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского. Киево-Братская икона Божией Матери.

3 июня чествуют мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

4 июня – день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

5 июня – перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

6 июня – преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

7 июня – священномученика Феодота Анкирского.

8 июня – великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская".

9 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского.

11 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

12 июня – преподобного Онуфрия Великого.

13 июня – Вознесение Господне, мученицы Акилины Старшей.

14 июня – пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

15 июня – пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

16 июня – святителя Тихона, епископа Амафунтского.

17 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

18 июня – мученика Леонтия.

19 июня – апостола Иуды, брата Господня.

20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского.

21 июня – мученика Иулиана Тарсийского.

22 июня – священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота.

23 июня – Троица, Пятидесятница, мученицы Агриппины.

24 июня – Рождество святого Иоанна Крестителя , День Святого Духа.

, День Святого Духа. 25 июня – преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница".

26 июня – преподобного Давида Солунского.

27 июня – преподобного Самсона.

28 июня – перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна.

29 июня – святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

30 июня – Собор 12 апостолов.

Раньше мы рассказывали, когда празднуют Троицу по новому календарю в 2024 году.

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