Топ-5 універсалів на повному приводі, які вас не розчарують

Тим, хто не прагне гнатися за модою та не бачить сенсу в покупці громіздкого кросовера, кілька автовиробників пропонують більш раціональне рішення - універсали з повним приводом.

Цей сегмент авто не отримав широкого визнання в Україні, що шкода, адже такі машини мають ряд суттєвих переваг. Про це пише РБК.

5 причин вибрати універсал 4х4:

Легший кузов: Це веде за собою менше витрат палива, кращу динаміку та витривалість.

Це веде за собою менше витрат палива, кращу динаміку та витривалість. Більший багажник: Універсали традиційно мають більш просторі та практичні багажні відділення.

Універсали традиційно мають більш просторі та практичні багажні відділення. Дешевше утримання: Завдяки меншій масі та простоті конструкції універсали потребують менших витрат на обслуговування та ремонт.

Завдяки меншій масі та простоті конструкції універсали потребують менших витрат на обслуговування та ремонт. Краща керованість: Універсали мають нижчий центр ваги, що робить їх більш стійкими на дорозі та приємнішими у керуванні.

Універсали мають нижчий центр ваги, що робить їх більш стійкими на дорозі та приємнішими у керуванні. Універсальність: Універсали 4х4 поєднують в собі практичність сімейного авто з можливостями позашляховика.

Чим універсал 4х4 відрізняється від кросовера?

Платформа: Як правило, універсали та кросовери одного класу побудовані на одній платформі.

Як правило, універсали та кросовери одного класу побудовані на одній платформі. Прохідність: Обидва типи авто мають обмежені можливості для їзди по бездоріжжю, але завдяки кращій геометрії кузова кросовери трохи випереджають універсали.

Обидва типи авто мають обмежені можливості для їзди по бездоріжжю, але завдяки кращій геометрії кузова кросовери трохи випереджають універсали. Зовнішній вигляд: Кросовери мають більш масивний та "представницький" дизайн, який деяким водіям подобається більше.

Кросовери мають більш масивний та "представницький" дизайн, який деяким водіям подобається більше. Ціна: Універсали 4х4, як правило, дешевші за кросовери з подібними характеристиками.

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5 вживаних універсалів 4х4, які варто розглянути:

Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 рр.) : Цей преміум-універсал пропонує високий комфорт, просторий салон та широкий вибір двигунів.

: Цей преміум-універсал пропонує високий комфорт, просторий салон та широкий вибір двигунів. Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 рр.) : Компактний та практичний універсал з економічними двигунами та доступною ціною.

: Компактний та практичний універсал з економічними двигунами та доступною ціною. Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 рр.) : Просторий універсал з широким вибором двигунів та доступними запчастинами.

: Просторий універсал з широким вибором двигунів та доступними запчастинами. Volvo XC70 (2007–2016 рр.) : Комфортний та безпечний універсал з легендарною надійністю Volvo.

: Комфортний та безпечний універсал з легендарною надійністю Volvo. Subaru Outback (2014–2020 рр.): Універсал з культовим "опозитним" двигуном та постійним повним приводом.

Універсали 4х4 - це розумний вибір для тих, хто цінує практичність, економічність та універсальність.

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