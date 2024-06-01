Суми можуть шокувати: названо зарплати суддів в Україні

Розмір заробітної платні судді в Україні залежність від рівня суду, а також посади самого судді. Судді, які займають вищі посади, наприклад у Верховному Суді, мають можливість отримувати значно вищі доходи порівняно з їх колегами у місцевих судах. Додаткові кошти можуть бути призначені за займані посади, зокрема головуючі судді мають вищі ставки. Наприклад, середній місячний дохід голови Касаційного господарського суду, який входить до складу Верховного Суду, становить приблизно 430 тисяч гривень.

Згідно з останніми фінансовими звітами, судді на місцевому рівні отримують доходи, які можуть не перевищувати 100 тисяч гривень. Водночас судді Конституційного суду мають значно вищі заробітки, деякі з них отримують близько 359 тисяч гривень щомісяця, пише OBOZ.ua.

Конституційний суд

Судді Конституційного суду мають високі зарплати та велику відповідальність. Одна із суддів, Оксана Грищук, зафіксувала свій дохід за минулий рік у сумі понад 4 мільйони гривень, що в середньому становить близько 359 тисяч гривень на місяць.

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Верховний суд

У Верховному суді заробітна плата також вимірюється сотнями тисяч гривень. Наприклад, суддя Костянтин Пільков заробив у 2023 році близько 4 мільйонів гривень, що еквівалентно приблизно 341 тисячі гривень щомісяця. Лариса Рогач, яка є головою Касаційного господарського суду, задекларувала дохід у понад 5 мільйонів гривень, або 430 тисяч гривень щомісяця.

Вищі спеціалізовані суди

Судді вищих спеціалізованих судів, які мають вищий статус порівняно з місцевими судами, також отримують значні зарплати. Інна Білоус, суддя Вищого антикорупційного суду, задекларувала дохід у розмірі понад 2 мільйони гривень, що становить близько 182 тисяч гривень щомісяця.

Апеляційні суди

Судді апеляційних судів, у порівнянні, отримують менші заробітки. Галина Балацька, суддя Київського апеляційного суду, задекларувала свій дохід торік у розмірі 3 мільйонів гривень, що в середньому становить 254 тисячі гривень на місяць.

Місцеві суди

На нижчому щаблі судової системи місцеві судді отримують менші заробітки, хоча роль роль не менш важлива. Олена Порошина, суддя Синельниківського міськрайонного суду, задекларувала свій дохід як 1 мільйон гривень, або приблизно 95 тисяч гривень зарплатні щомісяця.

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