Стало відомо, хто має право на 50% знижки на оплату комуналки

В Україні низка громадян має право на знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, ціни можуть бути зменшені на 50%.

Так, жертвам нацистських переслідувань надається 50% знижка, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 грн. Про це нагадали в Пенсійному фонді.

У разі звернення особи до органу ПФУ для визначення права на отримання пільг враховуються доходи пільговика та членів його сім'ї (за наявності) за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за пільгою.

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Розмір податкової соціальної пільги з 01.01.2024 становить 4240 грн. Таким чином, у 2024 році пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть бути призначені за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 грн.

Пільга на оплату комуналки у розмірі 50% надається також:

багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім'ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім'ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пенсійні виплати та пільги можуть розраховувати особи зі статусом учасника бойових дій.

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