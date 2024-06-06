Спокусив жінок по всьому світу: модні зачіски 'боб' на літо-2024

Боб - це безперечний тренд цього року, який підкорив серця зірок та модниць по всьому світу. Його популярність обумовлена ​​практичністю, елегантністю та безліччю варіацій, що дозволяють підібрати ідеальний варіант для будь-якого типу волосся та обличчя. Про це пише Vogue.

Ось 11 найактуальніших стилів боб на літо 2024 року:

Princess боб:

Цей розкішний боб підкреслює жіночність та елегантність завдяки об'ємному укладанню, схожому на зачіску принцеси Марії Олімпії.

Італійський боб:

Більш довгий та спокійний варіант стрижки, який підкреслює об'єм біля коріння та чудово виглядає з боковим проділом. Ідеально підходить для сушіння на повітрі та укладання пальцями.

Емо-боб:

Готичний образ з суперпрямим волоссям, чітким проділом та чіткими лініями.

Русалковий боб:

Мрійливі хвилі, що нагадують про русалок, підкреслять жіночність та романтичність образу.

Гламурний боб:

Сучасна інтерпретація голлівудського шику - гладке, витягнуте феном волосся завдовжки до підборіддя, яке ідеально підходить для урочистих заходів.

Mob Bob:

Драматична версія боба з класичними хвилями та боковим проділом, що нагадує про естетику "дружин мафіозі".

Бульбашковий боб:

Технічно складний боб, що потребує майстерного укладання для створення ідеальної округлої форми, схожої на мильну бульбашку.

Мікробоб:

Найкоротший варіант боба, який може здатися ризикованим, але при цьому елегантним та стильним.

Пляжний боб:

Ідеальний варіант для літа - легкі хвилі, що нагадують про розслаблений відпочинок на пляжі.

Шеггі-боб:

Багатошарова стрижка з чубчиком-шторкою, що підкреслює об'єм та текстуру волосся.

Гладкий боб:

Мінімалістичний та невимушений варіант з максимально природним волоссям.

Нагадаємо, ми вже писали про три стильні зачіски на коротке волосся.

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