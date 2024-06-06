Соблазнил женщин по всему миру: модные прически 'боб' на лето-2024

Боб – это несомненный тренд этого года, покоривший сердца звезд и модниц по всему миру. Его популярность обусловлена ​​практичностью, элегантностью и множеством вариаций, позволяющих подобрать идеальный вариант для любого типа волос и лица. Об этом пишет Vogue.

Вот 11 самых актуальных стилей боб на лето 2024 года:

Princess боб:

Этот роскошный боб подчеркивает женственность и элегантность благодаря объемной укладке, похожей на прическу Марии Олимпии.

Итальянский боб:

Более длинный и спокойный вариант стрижки, подчеркивающий объем у корней и прекрасно смотрящийся с боковым пробором. Идеально подходит для сушки на воздухе и укладки пальцами.

Эмо-боб:

Готический образ с суперпрямыми волосами, четким пробором и четкими линиями.

Русалочный боб:

Мечтательные волны, напоминающие о русалках, подчеркнут женственность и романтичность образа.

Гламурный боб:

Современная интерпретация голливудского шика - гладкие, вытянутые феном волосы длиной до подбородка, идеально подходящие для торжественных мероприятий.

Mob Bob:

Драматическая версия боба с классическими волнами и боковым пробором, напоминающая об эстетике "жен мафиози".

Пузырьковый боб:

Технически сложный боб, требующий мастерской укладки для создания идеальной округлой формы, похожей на мыльный пузырь.

Микробоб:

Самый короткий вариант боба, который может показаться рискованным, но элегантным и стильным.

Пляжный боб:

Идеальный вариант для лета – легкие волны, напоминающие о расслабленном отдыхе на пляже.

Шегги-боб:

Многослойная стрижка с челкой-шторкой, подчеркивающая объем и текстуру волос.

Гладкий боб:

Минималистичный и непринужденный вариант с максимально естественными волосами.

Напомним, мы уже писали о трех стильных прически на короткие волосы.

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