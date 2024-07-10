Зніміть це негайно: 7 літніх речей, які давно вийшли з моди

Літо в самому розпалі, а це значить, що настав час оновити гардероб. Деякі тренди вже встигли себе показати, і ось час попрощатися з неактуальними моделями, щоб лишатися в тренді до кінця сезону. Про це пише Радіотрек.

Замість: фестивального стилю - мінімалізм.

Хоча фестивалі та яскраві образи з ними асоційовані завжди актуальні, цього літа краще зробити ставку на універсальні речі. Прості білі, чорні та нейтральні сорочки, шорти, сукні та спідниці - це елементи гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди.

Замість: коротких шортів - об'ємні моделі.

Джинс на подіумах! Цього року в тренді не лише джинсові спідниці-максі, але й довгі шорти, які стануть чудовою альтернативою спекотним коротким моделям.

Замість: тоненьких бікіні - вишукані купальники.

Суцільні купальники знову в моді! І це не дивно, адже вони не лише практичні, але й підкреслюють жіночність та елегантність.

Замість: плісованих міні - спідниці максі.

Шукаєте комфорт та стильний образ? Зверніть увагу на спідниці максі! З джерсі, атласу, бавовни, льону або в'язані гачком - вони чудово підходять як для прогулянок містом, так і для відпочинку на пляжі.

Замість: тонких бретелек - базові майки.

Майки - один з найуніверсальніших елементів гардеробу, який поєднується з чим завгодно. Цього року вони все ще в тренді, тому не бійтеся експериментувати!

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Замість: гумових шльопанців - шкіряні босоніжки.

Класичні босоніжки - це must-have будь-якого літнього гардеробу. Інвестувавши в пару шкіряних босоніжок, ви отримаєте зручне та стильне взуття, яке прослужить вам не один сезон.

Замість: трендових моделей окулярів - класичні оправи.

Сонцезахисні окуляри - це не лише стильний аксесуар, але й необхідність. Цього року на перший план виходять прості та елегантні класичні оправи, які підійдуть до будь-якого образу.

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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