Скільки людей планують мобілізувати до лав ЗСУ: відповідь нардепа

У поточному році Україна продовжує процес мобілізації. На меті стоїть залучення від 100 до 110 тисяч новобранців до Збройних Сил України.

Народний депутат та волонтер Руслан Горбенко поділився цією інформацією під час інтерв’ю для "Укрінформ". За його словами, очікується, що в цьому році кількість призваних до армії складе близько 120 тисяч осіб.

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"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб", – повідомив він.

Парламентар також розповів, що у процесі розробки стратегії контрнаступу під проводом Валерія Залужного, попереднього головнокомандувача ЗСУ, виникла необхідність у залученні додаткових 500 тисяч осіб до лав української армії. На жаль, очікувана допомога від міжнародних союзників зазнала затримки. Після призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем було схвалено новий оборонний план на поточний рік, який, на противагу попереднім, не включав мобілізацію значної кількості новобранців.

"Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання", – зауважив Горбенко.

Нагадаємо, раніше Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних.

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