Сколько людей планируют мобилизовать в ряды ВСУ: ответ нардепа

В текущем году Украина продолжает процесс мобилизации. Целью стоит привлечение от 100 до 110 тысяч новобранцев в Вооруженные Силы Украины.

Народный депутат и волонтер Руслан Горбенко поделился этой информацией во время интервью для "Укринформ". По его словам, ожидается, что в этом году количество призванных в армию составит около 120 тысяч человек.

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"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек", – сообщил он.

Парламентарий также рассказал, что в процессе разработки стратегии контрнаступления под руководством Валерия Залужного, предыдущего главнокомандующего ВСУ, возникла необходимость в привлечении дополнительных 500 тысяч человек в ряды украинской армии. К сожалению, ожидаемая помощь от международных союзников была задержана. После назначения Александра Сырского новым главнокомандующим был одобрен новый оборонный план на текущий год, который, в отличие от предыдущих, не включал мобилизацию значительного количества новобранцев.

"Также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания", – отметил Горбенко.

Напомним, ранее Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

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