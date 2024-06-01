Шокуюча знахідка: стюардеса перевезла в собі майже кілограм золота (фото)

В індійському Каннурі затримали бортпровідницю за незаконне переміщення золота вагою близько одного кілограма. Жінка, яка мала вилетіти з Маската, Оман, приховала дорогоцінний вантаж у своєму тілі.

За інформацією від NDTV, інцидент стався в міжнародному аеропорту Каннур, де співробітники податкової служби зупинили бортпровідницю на ім’я Сурабхі Хатун з Калькутти, яка прибула 28 травня з Маската.

В ході перевірки було встановлено, що бортпровідниця приховала 960 грамів нелегального золотого сплаву всередині свого тіла. Метал був знайдений у прямій кишці жінки.

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Після затримання, стюардесу допитали, і з нею було проведено необхідні слідчі процедури. В результаті, вона була представлена перед судом і отримала 14 днів ув’язнення.

За повідомленнями, цей інцидент став першим випадком в Індії, коли члена екіпажу затримали за подібний метод контрабанди золота.

Слідчі вже почали глибоке розслідування справи. Зібрана інформація вказує на те, що затримана раніше неодноразово брала участь у контрабандних операціях з золотом.

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