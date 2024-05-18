З 18 травня жінки мають стати на військовий облік та оновити дані: кого стосується

З 18 травня 2024 року по 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України чоловічої та жіночої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані у військових комісаріатах.

Це стосується чоловіків, які вже перебувають на військовому обліку та жінок, які підлягають взяттю на військовий облік за новим законом про мобілізацію.

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Жінки, які підлягають взяттю на військовий облік:

Жінки, які придатні до військової служби за станом здоров'я та віком;

Мають вищу освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю;

Закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Жінки яких спеціальностей підлягають мобілізації. Джерело: Укрінформ Жінки яких спеціальностей підлягають мобілізації. Джерело: Укрінформ

Важливо:

Під час оновлення даних направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) не видаватимуться.

Направлення на ВЛК може бути виписане пізніше, за потреби.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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