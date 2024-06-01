Російська армія атакувала територію України ракетами та 'Шахедами': є влучання в енергооб‘єкти (фото)

У ніч на 1 червня Росія запустила по України 47 ударних дронів типу Shahed-136 та 53 ракети. Під час нічної атаки метою ворога була українська енергосистема. Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив удари військ РФ по енергооб'єктах у п'яти регіонах.

Ворог також піднімав у повітря Ту-95МС, фіксувалися пуски "Калібрів".

Ворожі ракети фіксувалися у повітряному просторі Київщини, Вінниччини, Одещини, а також на межі Чернівецької та Івано-Франківської області; у північній частині Хмельниччини. Була підвищена загроза для міста Стрий на Львівщині, для Дніпра й Кременчука.

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що внаслідок падіння уламків збитого дрона почалася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про приліт також заявив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович. За його словами, під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.

Атаки на енергооб'єкти підтвердили також у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Запоріжжі після нічної атаки рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрили.

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Після влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині спалахнула потужна пожежа. Для її ліквідації, за даними очільниці Івано-Франківської ОВА, були залучені 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки.

Вранці міністр Галущенко заявив, що метою ворога була українська енергетика. Загалом було вражено енергооб'єкти у п'яти областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській. Наслідки ударів встановлюються.

Крім того, за повідомленням ДТЕК було серйозно пошкоджено дві ТЕС.

Нагадаємо, зросла кількість загиблих та поранених після удару по багатоповерхівці у Харкові.

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