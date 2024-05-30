Райдужний та морський: яскраві їдеі літнього манікюру 2024 року

Літо вже ступило на наш поріг, а це значить, що час оновлювати не лише гардероб, але й манікюр. Цього року мода диктує яскраві, соковиті та неординарні рішення. Про це пише Радіотрек.

Які ж тренди манікюру пануватимуть у літньому сезоні 2024 року?

Фруктовий рай:

Традиційна класика: кавунові скибки, вишеньки, апельсини, ківі, ожина - всі ці фруктові мотиви знову на піку популярності.

кавунові скибки, вишеньки, апельсини, ківі, ожина - всі ці фруктові мотиви знову на піку популярності. Суперсучасність: об'ємні фрукти на нігтях стануть справжнім хітом. Додайте їм 3D ефекти, блискітки, сяйво - і ваші руки стануть справжнім витвором мистецтва.

Райдужний калейдоскоп:

Кольоровий френч: забудьте про класичні білі кінчики нігтів. Цього літа френч буде сяяти всіма барвами веселки.

забудьте про класичні білі кінчики нігтів. Цього літа френч буде сяяти всіма барвами веселки. Смугасті фантазії: чорний манікюр з різнокольоровими смужками - стильно, сміливо, неординарно.

Морська прохолода:

Морські мотиви: якорі, моряки, рибки, кораблі - все, що нагадує про море, стане окрасою ваших нігтів.

якорі, моряки, рибки, кораблі - все, що нагадує про море, стане окрасою ваших нігтів. Абстрактні хвилі: створіть на нігтях ефект морських хвиль, додайте трохи перламутру або глітеру - і ваш манікюр стане справжньою морською симфонією.

Квіткова феєрія:

Ніжні квіти: троянди, ромашки, півонії - квіткові мотиви завжди в моді. Цього літа їх можна доповнити мереживними візерунками, блискітками або матовим покриттям.

троянди, ромашки, півонії - квіткові мотиви завжди в моді. Цього літа їх можна доповнити мереживними візерунками, блискітками або матовим покриттям. Тропічний шик: екзотичні квіти, пальмове листя, яскраві птахи - створіть на своїх нігтях справжній тропічний рай.

Геометрія та абстракція:

Лінії, фігури, візерунки: геометричний манікюр завжди виглядає стильно та елегантно. Цього літа можна поекспериментувати з різними формами, кольорами та текстурами.

геометричний манікюр завжди виглядає стильно та елегантно. Цього літа можна поекспериментувати з різними формами, кольорами та текстурами. Абстрактні візерунки: хаотичні мазки, плями, бризки - дайте волю своїй фантазії і створіть на нігтях справжній абстрактний шедевр.

Не бійтеся експериментувати, поєднувати різні тренди та створювати власні унікальні дизайни.

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