Намагалися прорватися на мотоциклах: ЗСУ впритул розстріляли окупантів з кулеметів (відео)

Штурмовики армії рф безрезультатно намагаються використовувати мотоцикли для атак українських позицій. 27 травня в мережі з'явилося відео, на якому зафіксована одна з таких невдалих спроб, що завершилася видовищним знищенням групи ворога.

На кадрах, знятих російськими військовими, видно чергову спробу "банзай-атаки" на укріплені позиції українських захисників, яка закінчилася сумним результатом для окупантів.

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Командування атакою велося через радіозв’язок. Записи свідчать, що командир ворожого військового підрозділу активно спонукав своїх бійців до дій, вказуючи їм на необхідність просування вперед з максимальною швидкістю.

У одній із ситуацій, двоє військових не змогли справитися з керуванням мотоциклом, що призвело до їх падіння на землю під осудливі коментарі їхнього командира. Спроба іншої групи на мотоциклах закінчилися аналогічним чином, коли вони також впали через кілька десятків метрів.

Тим часом перша група спробувала знову набрати швидкість уздовж лісосмуги, але коли вони наблизилися до позицій українських військових, їх було розстріляно з кулеметів бійцями ЗСУ. В кінцевому епізоді відео видно, як мотоцикл впав у вирву та загорівся, а окупанти перестали виявляти ознаки життя.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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