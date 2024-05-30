'Ганьбила українців та Маріуполь': померла акторка з серіалу 'Моя прекрасна няня'

Російська акторка актриса театру та кіно, телеведуча Анастасія Заворотнюк померла у ніч на 30 травня після тривалої хвороби. Смерть акторки, що стала відомою завдяки ролі українки у серіалі "Моя прекрасна няня", підтвердили її рідні.

У російській соцмережі ВК рідні акторки написали, що 53-річна Анастасія померла вночі.

Донька акторки Анна в Instagram опублікувала фото з матірю та написала: "Вчорашньої ночі нам зателефонували та сказали, що тебе більше немає. Мам, ти найкраще, що в мене було".

Анастасія Заворотнюк з дітьми. Джерело: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk Анастасія Заворотнюк з дітьми. Джерело: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк про смерть матері: "Вчора ввечері телефон показав мені цей спогад, коли ми з мамою, 8 років тому, потрапили під сильний дощ, ховалися під деревом і дзвонили до Вальки, щоб вона нас забрала. А вчорашньої ночі нам зателефонували та сказали, що тебе більше немає. Мамо, ти найкраще, що в мене було. Я дуже пишаюся тим, що я твоя дочка. Я завжди любитиму і пам'ятатиму тебе такою щасливою, люблячою і неймовірною, як у цей дощовий день. Моя душа завжди з тобою".

"Я найбільша фанатка російського президента" – так говорила Анастасія Заворотнюк в ролі няні Віки, яка за сюжетом серіалу приїхала до Москви завойовувати серце місцевого продюсера. В цьому сіткомі про Україну згадували лише в негативному контексті. Зокрема, чимало образ стосувалося Маріуполя, який зараз зазнав значних руйнувань через війну.

Як няня Віка принижувала українців та Маріуполь у серіалі "Моя прекрасна няня" Інстаграм-канал yaktytam надав багато доказів того, як "няня Віка" ображала Україну:

Нагадаємо, 14 травня 2020 року стало відомо, що Анастасії Заворотнюк діагностували рак, лікарі виявили в акторки пухлину головного мозку.

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