Після вибухів на росії загорівся НПЗ 'Лукойл-Ухтанефтепереробка' у республіці Комі, є жертви (фото)

У російській республіці Комі в місті Ухта сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ухтанефтепереробка". Загорівся один із резервуарів на заводі.

За даними місцевого МНС, пожежа сталася в резервуарному парку НПЗ, в резервуарі РВС-10000, що знаходиться за 4 кілометри від міста Ухта.

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Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/nexta_live Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/nexta_live

Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/mchsKomi Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/mchsKomi

"Зараз на місці працюють 74 співробітники МНС Росії та 22 одиниці техніки. За непідтвердженою інформацією, є двоє загиблих", – йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Зазначається, що перед пожежею на НПЗ було чути звук вибуху. Пізніше було помічено дим.

Нагадаємо, 12 травня 2024 року безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області.

9 травня 2024 року безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкортостані. Також 9 травня дрони підпалили нафтобазу ТОВ "Темп" на Кубані.

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