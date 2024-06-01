Підкорили глядачів: два українських мультфільми з вражаючою графікою

Світ української анімації багатий на цікаві та захоплюючі мультфільми, які з радістю подивляться не лише діти, але й дорослі. Ці анімаційні шедеври з якісною графікою та динамічним сюжетом стануть чудовою розвагою для всієї родини. Про це пише 24 tv.ua.

"Микита Кожум'яка" (2016)

Цей мультфільм розповідає про легендарного українського богатиря Микиту Кожум'яку, який вирішив відпочити після низки подвигів. Але спокійне життя триває недовго, адже на світ насувається жахливий дракон.

Щоб врятувати людей, Микита вирушає у дивовижний світ, де на нього чекають неймовірні пригоди та випробування. Сила духу та щирі почуття допоможуть герою здолати дракона та знову стати захисником свого народу.

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"Мавка. Лісова пісня" (2023)

"Мавка. Лісова пісня" - це не просто мультфільм, а справжня казка, що зачаровує красою та емоційністю. Ця анімаційна стрічка стала найкасовішим мультфільмом в історії України, здобувши визнання глядачів у 148 країнах світу.

Сюжет мультфільму заснований на однойменній драмі Лесі Українки. Історія розгортається навколо Мавки, душі лісу, та звичайного хлопця Лукаша. Їхні шляхи перетинаються, і між героями виникають щирі почуття. Проте кохання Мавки та Лукаша стикається з випробуваннями, адже Кіліна, зла чаклунка, прагне знайти в лісі секрет вічного життя.

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