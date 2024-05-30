Тримають в напрузі: топ-3 серіали, на які варто витратити вечір

Втомилися від банальних сюжетів та передбачуваних фіналів? Шукаєте щось, що по-справжньому занурить вас у світ таємниць, інтриг та несподіваних поворотів? Тоді ця добірка детективних серіалів з високим рейтингом та неочікуваною розв'язкою створена саме для вас! Про це пише 24 tv.ua.

"ОА"

Прерія Джонсон, зникла безвісти сім років тому, раптово повертається додому. Її повернення огортає таємницею, адже вона мовчить про свої пригоди за ці роки, лише стверджуючи, що весь цей час була поруч. Ще більше загадок додає те, що колись сліпа Прерія тепер володіє даром прозорості, а своїх рідних впізнає лише на дотик.

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"Парфум"

Історія сироти Жана-Батиста Гренуя, володаря надзвичайного нюху, який здатен розрізняти найтонші аромати, вже давно зачарувала мільйони глядачів. У новій екранізації події XVIII століття переносяться у наш час, а головними героями стають друзі зі школи-інтернату, яких об'єднує унікальна здатність чутливо відчувати запахи. Захоплені дослідженням впливу ароматів на людей, вони навчаються створювати індивідуальні парфуми. Проте, захопившись своєю роботою, друзі не помічають, як переступають межі дозволеного.

"Вбивство за абеткою"

Ця екранізація роману 1936 року розповідає про розслідування серії вбивств, які відбуваються на британській залізниці. Відомий детектив Еркюль Пуаро береться за цю справу, адже маніяк, що ідентифікує себе як ABC, вчиняє злочини в алфавітному порядку, залишаючи на тілах жертв довідник ABC Railway Guide.

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