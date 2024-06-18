Підкресліть свою природну красу: як підібрати макіяж під свою форму очей

Чи помічали ви, що макіяж очей одних людей тримається весь день, а в інших швидко скочується і втрачає вигляд? Секрет може ховатися не лише у косметиці, але й у будові ока.

Форма очей, їх розріз та особливості повік суттєво впливають на те, як лягають тіні, стрілки та інші продукти. OBOZ.UA зібрав поради візажистів, які допоможуть вам підібрати ідеальний макіяж для ваших очей.

Очі з піднятими кутиками:

Проведіть уявну лінію через центр зіниці. Якщо внутрішні куточки очей розташовані нижче цієї лінії, а зовнішні - вище, у вас очі з піднятими кутиками. Підкресліть цю особливість за допомогою тонких стрілок, які йдуть від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, трохи піднімаючись. Ви можете злегка підфарбувати нижні вії, щоб зробити погляд більш відкритим.

Очі з опущеними кутиками:

Якщо зовнішній куточок ока розташований нижче умовної лінії, у вас очі з опущеними кутиками. Щоб візуально "підняти" їх, нанесіть світлі та нюдові тіні на внутрішню частину повік, а на зовнішню - темні. Намалюйте чітку стрілку вздовж лінії нижніх вій за допомогою скошеного пензлика. Зовнішній куточок стрілки трохи підніміть і з'єднайте з хвостиком, що йде до скроні. Робіть пробні макіяжі, щоб визначити ідеальну довжину хвостика стрілки.

Круглі очі:

Подивіться на себе в дзеркало. Якщо під райдужкою ви бачите смужку білка, у вас круглі очі. Не бійтеся фарбувати водну лінію нижнього повіка темною підводкою - це не зробить ваші очі візуально меншими. Вибирайте водостійку підводку, щоб вона не розмазувалася протягом дня. Наносьте тіні лише на рухливу частину повіка, уникаючи складки, щоб не візуально зменшити очі.

Очі з навислими повіками:

При цій формі шкіра трохи нависає на повіко, закриваючи рухливу його частину. Тонкі стрілки на таких очах часто непомітні і можуть розмазуватися. Робіть стрілки товстішими та чіткішими. Щедро фарбуйте вії, щоб розкрити очі і зробити погляд більш виразним.

Мигдалеподібні очі:

Це найбільш універсальна форма очей, адже їй підходить практично будь-яка техніка макіяжу. Ви можете використовувати класичний макіяж з затемненим зовнішнім куточком, "котяче око" або гострі стрілки. Не забудьте промалювати вії, щоб завершити образ.

Азійський розріз очей:

У людей з азійським розрізом очей складка верхнього повіка довга і утворює епікантус. В цьому випадку головний акцент потрібно зробити на вії. Завийте їх щипцями, використовуйте туш для екстремального об'єму, підводьте водну лінію верхнього повіка. Щоб тіні лягали рівно і трималися довго, використовуйте праймер. Наносьте світловідбиваючі тіні вертикальними рухами вздовж лінії росту вій, щоб підсилити колір. Не бійтеся використовувати сяючі текстури.

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