Переворот на українському ринку праці: чому роботодавцям доведеться підвищувати зарплати

Український ринок праці переживає період трансформації: непропорційність між доступними робочими місцями та кандидатами, а також безпрецедентний брак кваліфікованих працівників спонукають роботодавців до підвищення заробітних плат. Очікується, що вже у наступному році, з урахуванням інфляції, зарплати досягнуть рівня, який був до економічної кризи.

Детальніше про цю ситуацію розповів OBOZ.UA.

За прогнозами Національного банку України, до 2025 року реальні зарплати можуть перевищити показники, зафіксовані до початку війни на повну шкалу.

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Сектори, які найбільше потребують працівників, включають:

Сферу обслуговування

Кваліфіковані робітничі спеціальності

Сферу продажів

Роздрібну торгівлю

Готельно-ресторанний бізнес

Логістику

Середній менеджмент

Транспортну галузь

Бухгалтерію

Наталія Слинько, фахівець з ринку праці, в інтерв’ю для OBOZ.UA зазначила, що дефіцит кадрів спостерігається майже у всіх галузях, особливо серед спеціалістів з досвідом. "На нашому підприємстві зараз відкрито 29 вакансій. Велика проблема існує у компаніях з переважно чоловічими колективами, де потрібно виконувати фізично важку роботу. Наприклад, ми не можемо знайти двох водіїв. Один кандидат отримав повістку відразу після прийняття на роботу і відмовився від посади. Невідомо, чи він пішов на мобілізацію, чи ухиляється від неї," – поділився директор з маркетингу одного з запорізьких підприємств.

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Мобілізація навіть невеликої частини персоналу, близько 7%, може спричинити серйозну кризу в компанії. Наприклад, найбільше металургійне підприємство в країні повідомляє про мобілізацію кожного шостого працівника, що становить 16%.

Як Національний банк України, так і Європейська бізнес асоціація відзначають, що роботодавці змушені підвищувати зарплати, навіть у складних економічних умовах, через нестачу кадрів, щоб утримати працівників. Минулого року середня зарплата зросла на 17,3%.

Міста з найбільшою кількістю вакансій (за даними провідного кадрового порталу):

Київ – 30 682

Львів – 7494

Дніпро – 7008

Одеса – 6131

Харків – 3079

Вінниця – 2397

Івано-Франківськ – 2349

Запоріжжя – 2017

Хмельницький – 1834

Дистанційна робота – 6 827

Наразі середня зарплата в Україні перевищує 18 тис. грн, і за прогнозами, до кінця 2024 року вона може скласти понад 20,5 тис. грн. Зарплати варіюються залежно від міста: у Києві середня зарплата становить 23,5 тис. грн, тоді як у Запоріжжі – 17 тис. грн. У Львові також спостерігається висока середня зарплата – 21,5 тис. грн, що пов’язано зі зростанням бізнес-активності через приплив переселенців та релокацію бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яку навичку роботодавці готові збільшити зарплатню на 38%.

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