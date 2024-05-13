Пенсія 10 тис. грн: як забезпечити собі гідну соціальну виплату

Величина пенсійних виплат за віком визначається з урахуванням декількох ключових аспектів. Серед них – тривалість страхового стажу та сума заробітної плати, з якої сплачувалися внески до державного Пенсійного фонду.

Щоб у 2024 році мати можливість отримувати пенсію у розмірі 10 000 гривень щомісяця, необхідно мати заробітну плату, яка вдвічі перевищує середній показник – приблизно 27 094 гривні. Використовується такий принцип: чим вища була зарплата у працівника, тим більшу суму виплат він може очікувати після виходу на пенсію, пише 24 канал.

Основним фактором при визначенні розміру пенсії є її розрахунок на момент призначення. Тут важливе значення має не так набутий страховий стаж, як розмір заробітної плати пенсіонера. Таким чином, навіть за умови 40-річного стажу роботи з низькою зарплатою, пенсіонер отримає порівняно маленьку пенсію.

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Як можна визначити суму пенсії, яку ви отримаєте в майбутньому?

Для обчислення пенсійних виплат беруть до уваги заробіток за минулі три роки, інформацію для цього надає Пенсійний фонд, а не Держстат. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої, далі множення на стаж у роках та на 1%.

Які розміри пенсії в Україні

На кінець квітня поточного року, середня сума виплачуваних пенсій в Україні склала 5 743,27 UAH. Тим часом, пенсіонери, які продовжують працювати, отримали в середньому більшу пенсію, яка становила 6 094,28 UAH.

Щодо мінімальних гарантованих пенсійних виплат, то у 2024 році вони встановлені на такому рівні:

пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,

пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,

пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,

пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,

пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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