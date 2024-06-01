Пенсійна пастка: чому частина стажу не враховують при розрахунку соцвиплати

Деякі періоди роботи можуть бути виключені з обчислення пенсійних виплат. Представники ПФУ пояснили, що існують певні обставини, за яких це може статися.

Як дізнатись кількість свого стажу

У відділені Пенсійного фонду України громадяни мають можливість отримати інформацію про свій трудовий стаж. Крім того, вони можуть самостійно перевірити ці дані через інтернет-портал Пенсійного фонду.

Якщо в трудовій книзі відсутні записи або вони містять помилки щодо періодів роботи, то для підтвердження стажу використовуються дані з реєстру застрахованих осіб, які є в Державному реєстрі обов’язкового державного соціального страхування, згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду.

Це означає, що якщо робота громадянина не була офіційно зареєстрована, Пенсійний фонд може не врахувати цей період як стаж.

Вплив стажу на розмір пенсії

Уряд визначив мінімальну кількість років стажу, необхідних для виходу на пенсію у певному віці. Щоб вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно мати:

у 2024 році – мінімум 31 рік стажу;

– мінімум стажу; у 2025 році – 32 роки ;

– ; у 2026 році – 33 роки ;

– ; у 2027 році – 34 роки ;

– ; у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки потрібно менше стажу. У 2024 році мінімальна кількість стажу становить 21 рік. Ця вимога буде збільшуватися:

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

– від стажу; у 2026 році – від 23 до 33 років ;

– від ; у 2027 році – від 24 до 34 років ;

– від ; у 2028 році – від 25 до 35 років.

Для отримання пенсії у віці 65 років достатньо мати 15 років стажу, і наразі ця вимога залишається незмінною.

Раніше ми розповідали, хто отримає максимальну пенсію у 2024 році.

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