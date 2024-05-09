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Економіка

Пенсіонерам пояснили, чи можна змінити дату отримання виплат за бажанням

Анастасія Крищук

Пенсіонерам пояснили, чи можна змінити дату отримання виплат за бажанням
Чи можна змінити дату отримання пенсії за бажанням

Пенсію в Україні зазвичай виплачують у період з 4 по 25 число. Дату виплати у Пенсійному Фонді встановлюють під час призначення пенсії.

Виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Про це повідомляє "На пенсії".

Першочергове право на виплати пенсії мають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • члени сімей загиблих.

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В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів. При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок.

Зазначається, що у Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Однак у пріоритетних категорій є можливість змінити дату.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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