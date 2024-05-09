Пенсіонерам пояснили, чи можна змінити дату отримання виплат за бажанням
Пенсію в Україні зазвичай виплачують у період з 4 по 25 число. Дату виплати у Пенсійному Фонді встановлюють під час призначення пенсії.
Виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Про це повідомляє "На пенсії".
Першочергове право на виплати пенсії мають:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих.
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В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів. При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок.
Зазначається, що у Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Однак у пріоритетних категорій є можливість змінити дату.
Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.
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