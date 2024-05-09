Пенсионерам объяснили, можно ли изменить дату получения выплат по желанию
Пенсию в Украине обычно выплачивают в период с 4 по 25 число. Дату выплаты в Пенсионном фонде устанавливают при назначении пенсии.
Выплата пенсии производится в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Об этом сообщает "На пенсии".
Первоочередное право на выплаты пенсии имеют:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
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В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты работающим пенсионерам. При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков.
Отмечается, что в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Однако у приоритетных категорий есть возможность изменить дату.
Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.
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