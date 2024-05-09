Пенсионерам объяснили, можно ли изменить дату получения выплат по желанию

Пенсию в Украине обычно выплачивают в период с 4 по 25 число. Дату выплаты в Пенсионном фонде устанавливают при назначении пенсии.

Выплата пенсии производится в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Об этом сообщает "На пенсии".

Первоочередное право на выплаты пенсии имеют:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

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В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты работающим пенсионерам. При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков.

Отмечается, что в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Однако у приоритетных категорий есть возможность изменить дату.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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