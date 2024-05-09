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Пенсионерам объяснили, можно ли изменить дату получения выплат по желанию

Анастасия Крыщук

Пенсионерам объяснили, можно ли изменить дату получения выплат по желанию
Можно ли изменить дату получения пенсии по желанию

Пенсию в Украине обычно выплачивают в период с 4 по 25 число. Дату выплаты в Пенсионном фонде устанавливают при назначении пенсии.

Выплата пенсии производится в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Об этом сообщает "На пенсии".

Первоочередное право на выплаты пенсии имеют:

  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • члены семей погибших.

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В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты работающим пенсионерам. При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков.

Отмечается, что в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Однако у приоритетных категорий есть возможность изменить дату.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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