Оновлення даних та ВЛК: юрист пояснив, чи повинні роботодавці відпускати працівників

Аномальні черги до центрів комплектування з'явилися ще до 18 травня. З моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію, вони стали звичним явищем.

Як повідомляє Громадське, адвокатка Олена Хоменко пояснює, що відповідно до закону, під час воєнного стану роботодавець зобов'язаний відпускати військовозобов'язаних для оновлення даних у ТЦК чи для проходження військово-лікарської комісії. Проблеми можуть виникнути, якщо працівник буде зловживати цим правом.

Коли працівник приходить до ТЦК, на вході йому видають перепустку, яку він може сфотографувати для підтвердження. Також можна зафіксувати відмітку в журналі реєстрації. Цю інформацію працівник може надавати роботодавцю, який зобов'язаний звільнити його від роботи та здійснити оплату за цей час.

Раніше ми розповідали, чи можна родичам або адвокату входити до ТЦК разом з військовозобов’язаним.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм канал !