Не потребує багато догляду та прикрашає інтер‘єр: все про диявольський плющ

Епіпремнум золотистий, або, як його частіше називають, потос, мабуть, найвідоміша кімнатна рослина у світі. Її можна зустріти в оселях, кафе, офісах, навіть у шкільних класах. Здається, вона здатна вижити в будь-яких умовах, за що й отримала прізвисько "диявольський плющ". Про це пише The Guardian.

Сильна та витривала рослина:

Походить з острова Моореа у Французькій Полінезії, але культивується по всьому світу.

Легко адаптується до будь-яких умов освітлення та поливу.

Здатна очищати повітря від формальдегіду та інших шкідливих речовин.

Має неймовірну живучість: може пережити навіть найсуворіші випробування.

Невибагливий красень:

Ідеально підходить для початківців садівників.

Не вимагає багато уваги: може рости навіть без регулярного поливу.

Завдяки своїм строкатим листям стає окрасою будь-якого інтер'єру.

Здатний вкорінюватися та рости самостійно, навіть якщо його не обрізати.

Інтригуюча історія:

До 1960-х років справжня природа епіпремнума золотистого залишалася загадкою.

Лише в останнє десятиліття вчені навчилися штучно стимулювати цвітіння цієї рослини.

Нові сорти, виведені завдяки цвітінню, ще більше розширили популярність потосу.

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Несподіваний потенціал:

Більшість людей не знають, що в домашніх умовах ми бачимо лише юну форму епіпремнума.

У природних умовах його листя може сягати 60 см у діаметрі!

Для цього рослині потрібно дозволити рости вгору на кілька метрів.

Відродження легенди:

Потос здобув популярність ще в 1920-х роках, але згодом був несправедливо забутий.

Інтернет подарував йому друге життя: сьогодні потос – модний аксесуар для інтер'єрів.

Його можна розмістити на книжковій полиці, підвісити в кашпо або дати йому вільно рости вгору.

Поради щодо догляду:

Протирайте листя вологою ганчіркою, щоб очистити його від пилу.

Не заливайте рослину: дайте грунту просохнути між поливами.

Забезпечте епіпремнуму яскраве, але не пряме освітлення.

При бажанні можна дати йому опору, щоб він ріс вгору.

Епіпремнум золотистий – це не просто кімнатна рослина, це справжня легенда. Його невмирущий характер, невибагливість та краса роблять його улюбленцем садівників у всьому світі. Не бійтеся дати йому шанс – і він стане окрасою вашого дому на довгі роки!

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