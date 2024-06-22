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Не требует много ухода и украшает интерьер: все о дьявольском плюще

Цихоцкая Мария

Не требует много ухода и украшает интерьер: все о дьявольском плюще
Эпипремнум золотистый, или, как его чаще называют, потос, пожалуй, самое известное комнатное растение в мире

Эпипремнум золотистый, или, как его чаще называют, потос, пожалуй, самое известное комнатное растение в мире. Ее можно встретить в домах, кафе, офисах, даже в школьных классах. Кажется, она способна выжить в любых условиях, за что и получила прозвище "дьявольский плющ". Об этом пишет The Guardian.

Сильное и выносливое растение:

  • Происходит с острова Моореа во Французской Полинезии, но культивируется по всему миру.
  • Легко адаптируется к любым условиям освещения и полива.
  • Способна очищать воздух от формальдегида и других вредных веществ.
  • Обладает невероятной живучестью: может пережить даже самые строгие испытания.

Неприхотливый красавец:

  • Идеально подходит для начинающих садоводов.
  • Не требует много внимания: может расти даже без регулярного полива.
  • Благодаря своим пестрым листьям становится украшением любого интерьера.
  • Способен укореняться и расти самостоятельно, даже если его не обрезать.

Интригующая история:

  • До 1960-х годов подлинная природа эпипремнума золотистого оставалась загадкой.
  • Лишь в последнее десятилетие ученые научились искусственно стимулировать цветение этого растения.
  • Новые сорта, выведенные благодаря цветению, еще больше расширили популярность потоса.

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Неожиданный потенциал:

  • Большинство людей не знают, что в домашних условиях мы видим только юную форму эпипремнума.
  • В естественных условиях его листья могут достигать 60 см в диаметре!
  • Для этого растению нужно разрешить расти вверх на несколько метров.

Возрождение легенды:

  • Потос приобрел известность еще в 1920-х годах, но впоследствии был несправедливо забыт.
  • Интернет подарил ему вторую жизнь: сегодня потос – модный аксессуар для интерьеров.
  • Его можно разместить на книжной полке, подвесить в кашпо или дать ему свободно расти вверх.

Советы по уходу:

  • Протирайте листья влажной тряпкой, чтобы очистить их от пыли.
  • Не заливайте растение: дайте почве просохнуть между поливами.
  • Обеспечьте эпипремнуму яркое, но не прямое освещение.
  • При желании можно дать ему сопротивление, чтобы он рос вверх.

Эпипремнум золотистый – это не просто комнатное растение, это настоящая легенда. Его бессмертный характер, неприхотливость и красота делают его любимцем садоводов по всему миру. Не бойтесь дать ему шанс – и он станет украшением вашего дома на долгие годы!

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