Не требует много ухода и украшает интерьер: все о дьявольском плюще
Эпипремнум золотистый, или, как его чаще называют, потос, пожалуй, самое известное комнатное растение в мире. Ее можно встретить в домах, кафе, офисах, даже в школьных классах. Кажется, она способна выжить в любых условиях, за что и получила прозвище "дьявольский плющ". Об этом пишет The Guardian.
Сильное и выносливое растение:
- Происходит с острова Моореа во Французской Полинезии, но культивируется по всему миру.
- Легко адаптируется к любым условиям освещения и полива.
- Способна очищать воздух от формальдегида и других вредных веществ.
- Обладает невероятной живучестью: может пережить даже самые строгие испытания.
Неприхотливый красавец:
- Идеально подходит для начинающих садоводов.
- Не требует много внимания: может расти даже без регулярного полива.
- Благодаря своим пестрым листьям становится украшением любого интерьера.
- Способен укореняться и расти самостоятельно, даже если его не обрезать.
Интригующая история:
- До 1960-х годов подлинная природа эпипремнума золотистого оставалась загадкой.
- Лишь в последнее десятилетие ученые научились искусственно стимулировать цветение этого растения.
- Новые сорта, выведенные благодаря цветению, еще больше расширили популярность потоса.
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Неожиданный потенциал:
- Большинство людей не знают, что в домашних условиях мы видим только юную форму эпипремнума.
- В естественных условиях его листья могут достигать 60 см в диаметре!
- Для этого растению нужно разрешить расти вверх на несколько метров.
Возрождение легенды:
- Потос приобрел известность еще в 1920-х годах, но впоследствии был несправедливо забыт.
- Интернет подарил ему вторую жизнь: сегодня потос – модный аксессуар для интерьеров.
- Его можно разместить на книжной полке, подвесить в кашпо или дать ему свободно расти вверх.
Советы по уходу:
- Протирайте листья влажной тряпкой, чтобы очистить их от пыли.
- Не заливайте растение: дайте почве просохнуть между поливами.
- Обеспечьте эпипремнуму яркое, но не прямое освещение.
- При желании можно дать ему сопротивление, чтобы он рос вверх.
Эпипремнум золотистый – это не просто комнатное растение, это настоящая легенда. Его бессмертный характер, неприхотливость и красота делают его любимцем садоводов по всему миру. Не бойтесь дать ему шанс – и он станет украшением вашего дома на долгие годы!
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