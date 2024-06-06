Не псуйте свій образ: що категорично не можна робити, якщо у вас рідке та тонке волосся
Багато жінок стикаються з проблемою рідкого та тонкого волосся, але це не привід для паніки. Важливо знати, яких дій слід уникати, щоб не погіршити стан тонких пасом, а також як обирати зачіски, які будуть виглядати якнайкраще.
Команда UAportal спільно з ТСН підготувала поради для власниць такого типу волосся – чого саме їм слід уникати та від яких зачісок краще відмовитися.
Ось основні поради:
- Не варто відрощувати довге волосся. Часто власниці тонкого волосся вважають, що довжина може компенсувати необхідний об’єм, але насправді це лише підкреслює тонкість і може перевантажити слабкі волосяні фолікули.
- Не робіть драбинку по всій довжині. Така стрижка не додасть об’єму, як може здатися, вона найкраще підходить для густого волосся.
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- Відмовтеся від прямого чубчика. Рівні зрізи, особливо чубчик, можуть лише акцентувати на відсутності об’єму.
- Не робіть одночасно хвіст та проділ. Це може зробити волосся візуально ще тоншим. Краще зробити гладкий хвіст без проділу для природного вигляду.
- Не піднімайте волосся біля коріння. Для тонкого волосся краще використовувати стиль укладання з мокрим ефектом за допомогою гелю.
- Великі локони не найкращий вибір для тонкого волосся, оскільки вони можуть виглядати неприродно. Тонкі завитки з легкою фіксацією лаком будуть мати кращий вигляд.
- Не рекомендується нарощування волосся, оскільки це може послабити вже тонке волосся і зменшити його кількість.
- Уникайте занадто складних і "тугих" зачісок. Вони можуть візуально зменшити об’єм волосся.
- Стилісти радять уникати стрижки боб з тупими кінчиками, оскільки довжина пасом до лінії щелепи підкреслює відсутність об’єму і рідкість волосся.
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