Не портите свой образ: что категорически нельзя делать, если у вас редкие и тонкие волосы

Многие женщины сталкиваются с проблемой редких и тонких волос, но это не повод для паники. Важно знать, каких действий следует избегать, чтобы не ухудшить состояние тонких прядей, а также как выбирать прически, которые будут выглядеть лучше.

Команда UAportal совместно с ТСН подготовила советы для обладательниц такого типа волос – чего именно им следует избегать и от каких причесок лучше отказаться.

Вот основные советы:

Не стоит отращивать длинные волосы . Часто обладательницы тонких волос считают, что длина может компенсировать необходимый объем, но на самом деле это лишь подчеркивает тонкость и может перегрузить слабые волосяные фолликулы.

. Часто обладательницы тонких волос считают, что длина может компенсировать необходимый объем, но на самом деле это лишь подчеркивает тонкость и может перегрузить слабые волосяные фолликулы. Не делайте лесенку по всей длине. Такая стрижка не добавит объема, как может показаться, она лучше всего подходит для густых волос.

Читайте также: Стильная стрижка, омолаживающая и подчеркивающая красоту женщин 50+

Откажитесь от прямой челки . Ровные срезы, особенно челка, могут лишь акцентировать на отсутствии объема.

. Ровные срезы, особенно челка, могут лишь акцентировать на отсутствии объема. Не делайте одновременно хвост и пробор. Это может сделать волосы визуально еще тоньше. Лучше сделать гладкий хвост без пробора для естественного вида.

Не поднимайте волосы у корней . Для тонких волос лучше использовать стиль укладки с мокрым эффектом с помощью геля.

. Для тонких волос лучше использовать стиль укладки с мокрым эффектом с помощью геля. Крупные локоны не лучший выбор для тонких волос , поскольку они могут выглядеть неестественно. Тонкие завитки с легкой фиксацией лаком будут выглядеть лучше.

, поскольку они могут выглядеть неестественно. Тонкие завитки с легкой фиксацией лаком будут выглядеть лучше. Не рекомендуется наращивание волос , поскольку это может ослабить уже тонкие волосы и уменьшить их количество.

, поскольку это может ослабить уже тонкие волосы и уменьшить их количество. Избегайте слишком сложных и "тугих" причесок . Они могут визуально уменьшить объем волос.

. Они могут визуально уменьшить объем волос. Стилисты советуют избегать стрижки боб с тупыми кончиками, поскольку длина прядей до линии челюсти подчеркивает отсутствие объема и редкость волос.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о лучших прическах для женщин с седыми волосами на 2024 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !