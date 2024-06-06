Не портите свой образ: что категорически нельзя делать, если у вас редкие и тонкие волосы
Многие женщины сталкиваются с проблемой редких и тонких волос, но это не повод для паники. Важно знать, каких действий следует избегать, чтобы не ухудшить состояние тонких прядей, а также как выбирать прически, которые будут выглядеть лучше.
Команда UAportal совместно с ТСН подготовила советы для обладательниц такого типа волос – чего именно им следует избегать и от каких причесок лучше отказаться.
Вот основные советы:
- Не стоит отращивать длинные волосы. Часто обладательницы тонких волос считают, что длина может компенсировать необходимый объем, но на самом деле это лишь подчеркивает тонкость и может перегрузить слабые волосяные фолликулы.
- Не делайте лесенку по всей длине. Такая стрижка не добавит объема, как может показаться, она лучше всего подходит для густых волос.
Читайте также: Стильная стрижка, омолаживающая и подчеркивающая красоту женщин 50+
- Откажитесь от прямой челки. Ровные срезы, особенно челка, могут лишь акцентировать на отсутствии объема.
- Не делайте одновременно хвост и пробор. Это может сделать волосы визуально еще тоньше. Лучше сделать гладкий хвост без пробора для естественного вида.
- Не поднимайте волосы у корней. Для тонких волос лучше использовать стиль укладки с мокрым эффектом с помощью геля.
- Крупные локоны не лучший выбор для тонких волос, поскольку они могут выглядеть неестественно. Тонкие завитки с легкой фиксацией лаком будут выглядеть лучше.
- Не рекомендуется наращивание волос, поскольку это может ослабить уже тонкие волосы и уменьшить их количество.
- Избегайте слишком сложных и "тугих" причесок. Они могут визуально уменьшить объем волос.
- Стилисты советуют избегать стрижки боб с тупыми кончиками, поскольку длина прядей до линии челюсти подчеркивает отсутствие объема и редкость волос.
Напомним, ранее UAportal рассказывал о лучших прическах для женщин с седыми волосами на 2024 год.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !