Нардеп назвав дві професії, які мають бути заброньовані без винятків

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Федір Веніславський, член парламентського комітету з національної безпеки, повідомив, що найближчим часом уряд має намір прийняти рішення, яке забезпечить захист поліцейських та співробітників служби цивільного захисту від призову.

В ефірі "Радіо Свобода" він сказав: "Як і поліція, так і служба порятунку повинні бути повністю захищені. Це питання підпадає під юрисдикцію уряду… На мою думку, рятувальники, враховуючи законодавчу базу та їхні обов’язки – підтримка державних функцій та порятунок громадян, не повинні підлягати мобілізації".

Веніславський також зазначив, що наразі в парламенті та уряді не ведуться обговорення про скасування захисту для поліції та рятувальників. Проте, якщо з’являться такі пропозиції, вони будуть розглянуті на комітеті з національної безпеки.

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"Я сподіваюсь, що уряд обережно підійде до цього питання. Якщо з’являться натяки на наміри зняти захист з ДСНС чи поліції, ми обов’язково обговоримо це на засіданні комітету", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних.

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