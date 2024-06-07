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Війна в Україні

Нардеп назвав дві професії, які мають бути заброньовані без винятків

Анастасія Крищук

Нардеп назвав дві професії, які мають бути заброньовані без винятків
Нардеп назвав дві професії, які треба забронювати на 100%. Джерело: ДСНС

Федір Веніславський, член парламентського комітету з національної безпеки, повідомив, що найближчим часом уряд має намір прийняти рішення, яке забезпечить захист поліцейських та співробітників служби цивільного захисту від призову.

В ефірі "Радіо Свобода" він сказав: "Як і поліція, так і служба порятунку повинні бути повністю захищені. Це питання підпадає під юрисдикцію уряду… На мою думку, рятувальники, враховуючи законодавчу базу та їхні обов’язки – підтримка державних функцій та порятунок громадян, не повинні підлягати мобілізації".

Веніславський також зазначив, що наразі в парламенті та уряді не ведуться обговорення про скасування захисту для поліції та рятувальників. Проте, якщо з’являться такі пропозиції, вони будуть розглянуті на комітеті з національної безпеки.

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"Я сподіваюсь, що уряд обережно підійде до цього питання. Якщо з’являться натяки на наміри зняти захист з ДСНС чи поліції, ми обов’язково обговоримо це на засіданні комітету", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних.

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