Нардеп назвал две профессии, которые должны быть забронированы без исключений

Федор Вениславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, сообщил, что в ближайшее время правительство намерено принять решение, которое обеспечит защиту полицейских и сотрудников службы гражданской защиты от призыва.

В эфире Радио Свобода он сказал: "Как и полиция, так и служба спасения должны быть полностью защищены. Этот вопрос подпадает под юрисдикцию правительства… На мой взгляд, спасатели, учитывая законодательную базу и их обязанности – поддержку государственных функций и спасение граждан, не должны подлежать мобилизации".

Вениславский также отметил, что в парламенте и правительстве не ведутся обсуждения об отмене защиты для полиции и спасателей. Однако если появятся такие предложения, они будут рассмотрены на комитете по национальной безопасности.

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"Я надеюсь, что правительство осторожно подойдет к этому вопросу. Если появятся намеки на намерения снять защиту с ГСЧС или полиции, мы обязательно обсудим это на заседании комитета", – подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

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