Знайди свій щасливий базальт: унікальні локації Рівненщини для відпочинку та купання

Рівненська область дарує багато локацій для пляжного літнього відпочинку. Деякі з озер вже з розвиненою інфраструктурою для туристів, деякі дарують досить аутентичний, але пейзажний та майже безкоштовний літній відпочинок. Дістатися локацій можна як машиною, так і міським транспортом. Ми розповімо де зупинитися та, як комфортно облаштуватися на водоймищах для найкращого пляжного літнього відпочинку.

Базальтове озеро

Унікальне місце відпочинку в Україні. Джерело: @garnogodnya Унікальне місце відпочинку в Україні. Джерело: @garnogodnya

Одне з найвідоміших озер у Рівненській області. Колись величезний кар’єр з видобутку базальту було затоплено підземними водами. Завдяки своєму гліцериновому складу та водоростям на дні водоймище має смарагдовий колір. Краєвиди зачаровують око, а можливості аутентичного пляжного відпочинку заманюють сюди мешканців Волині та Рівненщини кожні теплі вихідні.

Водоймище має досить велику глибину (до 9–15 метрів) і майже немає пологих переходів, тож купатися на локації краще дорослим людям. Проте – це рай для закоханих, адже посеред смарагдової води розташовано острів у формі серця, куди пари відправляються на човнах, щоб сфотографуватися та влаштувати романтичний пікнік на "острові кохання".

Ще однією принадою водоймища є базальтові 30–ти метрові стовпи, які гарно можна роздивитися з романтичного острова. Два невеликих пляжі дарують приємну засмагу, але навколо води можна знайти гарні місця у тіні дерев для більш затишного відпочинку.

Де зупинитися

Комфортну зупинку доведеться шукати в самому селищі Базальтове. Це зручно при наявності власного автомобіля, чи, хоча б, велосипеду. Зупинка з наметом також можлива, та варто займати зручне місце заздалегідь.

Як дістатися

Машиною ви зручно дістанетеся за навігатором до села Базальтове Коростопільщивського району Рівненської області. Міський транспорт ходить від автостанції "Чайка" у Рівному.

Яка ситуація на сьогодні

Як повідомляють українські ЗМІ Головінська громада заборонила купання на Базальтовому кар’єрі у зв’язку з відсутністю перевірки дна і пляжів. Проте контролювати туристів ніхто не збирається, тож під власну відповідальність людей.

Велике та чисте озеро Рівненської області, облаштоване для відпочинку. Джерело: @liudmila.aaa Велике та чисте озеро Рівненської області, облаштоване для відпочинку. Джерело: @liudmila.aaa

Озеро Нобель

Найпопулярніше місце відпочинку на Рівненщині. Озеро Нобель найбільше водоймище в області, та одне з найпривабливіших місць для літнього відпочинку. Чиста, м’яка вода та піщані береги вже обросли інфраструктурою для туристів, тож відпочити можна з комфортом та додатковими розвагами. Озеро налічує декілька внутрішніх островів, куди туристи полюбляють прогулюватися на човнах. В селищах поблизу можна знайти магазини кафе та ресторани. Сімейна відпустка на озері Нобель також буде досить вдалою, адже дитячих розваг та занять тут багато.

Пляжний відпочинок не єдина принада на озері. В більш прохолодну пору року на озеро з'їжджаються рибалки зі всієї України, адже це риболовне місце може подарувати неабияке задоволення в улюбленій справі з вудкою.

Де зупинитися

Враховуючи, що озеро займає 600 гектар, навкруги є декілька селищ, де ви можете знайти багато різно бюджетних зупинок. Селища Нобель, Дідівка і Котира пропонують зупинки від койки місця в приватному секторі до турбаз та комфортабельних котеджів. Готелі, хостели і навіть намет в лісі біля озера – все можливо.

Як дістатися

Від Рівного слід триматися напрямку на вказані вище селища, або сісти на міський транспорт з автостанції "Чайка".

Яка ситуація на сьогодні

Наразі, озера Рівненщини не рахуються цілком безпечними, через відсутність перевірок дна, піску та прилеглої лісосмуги.

Дзеркало українського неба - Біле озеро на Рівненщині. Джерело: @volodymyrets.live Дзеркало українського неба - Біле озеро на Рівненщині. Джерело: @volodymyrets.live

Біле озеро

У 150–ти кілометрах від Рівного розташоване друге за величиною озеро області Біле. Його овальне дзеркало має ширину та довжину в 3 км, а глибину в 34 м. Озеро живиться шляхом підземних вод, тож може бути досить прохолодним починаючи з глибини від 2 метрів. Береги озера облаштовані з різних боків дерев’яними причалами, а територія навкруги вже встигла підлаштуватися під туристів. Гліцеринові води озера мають гарну дію на стан шкіри та цілющі властивості на організм. Біле озеро має багато місць мілководдя біля берега, що дає можливість чудово відпочити з дітьми.

Де зупинитися

Комфортабельні туристичні бази навколо озера, дозволяють чудово розташовуватися з наметом, або ж у котеджах. Ви можете переглянути пропозиції таких турбаз: "Біле озеро", "Холодок", або ж знайти своє дике місце для зупинки. Готелі, комфортабельні котеджі, приватні номери розташовано у таких селищах як: Рудка, Більська Воля та Кругле.

Як дістатися

Водіям власного транспорту рекомендується набратися терпіння, адже з’їхавши з трас дорога може бути нелегка, та пам’ятайте про ціль. Потягом варто вибрати напрям до станції "Рафалівка" з якої ви можете дістатися міста Вараш, а звідси до озера, або одразу до водойми (може бути дороще).

Яка ситуація на сьогодні

Пляжі Білого озера внесено до списку перевірки, яку почнуть з 15 травня. Чекаємо на офіційне підтвердження та дозвіл на купання.

Гарні туристичні бази для пляжного відпочинку на водосховищі Хрінницьке. Джерело: @mylovevolyn Гарні туристичні бази для пляжного відпочинку на водосховищі Хрінницьке. Джерело: @mylovevolyn

Хрінницьке водосховище

Менш ніж в 100 км від Рівного розташоване чудове місце для літнього відпочинку на озерній воді. Туристи обожнюють місцевість, бо тут можна відпочити як за 300 грн, так і за 1 500 грн за добу. Купання, катання на човнах, риболовля, невеличкі приватні аквапарки, багато кафе та цікавих розваг для всієї сім’ї чекають туристів на берегах Хрінницького водосховища. Місцевість досить популярна для літнього відпочинку, тож про зупинку варто подумати заздалегідь.

Де зупинитися

Велика кількість туристичних баз та приватних курортів дає можливість зробити свій відпочинок як бюджетним, так і розкішним. Рекомендуємо розглянути пропозиції таких турбаз на Хрінницькому водосховищі як: "Чайка", "Срібне плесо", "Перлина". Помірні ціни, багато розваг та свіжа інформація по стану води.

Як дістатися

Гарним орієнтиром для туристів слугують такі селища як Хрінники (40 км від Луцька, 85 км від Рівного), Набережне, Боремель.

Яка ситуація на сьогодні

Деякі пляжі водосховища внесені до списку перевірки місць для безпечного купання, тож слідкуємо за оновленням інформації.

Ознайомлений означає озброєний. Джерело: Фото Kaboompics .com/Pexels Ознайомлений означає озброєний. Джерело: Фото Kaboompics .com/Pexels

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