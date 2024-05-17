Найди свой счастливый базальт: уникальные локации Ровенщины для отдыха и купания

Ровенская область дарит много локаций для пляжного летнего отдыха. Некоторые из озер уже с развитой инфраструктурой для туристов, некоторые подарят аутентичный, но пейзажный и почти бесплатный летний отдых. Добраться локаций можно как машиной, так и городским транспортом. Мы расскажем, где остановиться, и как комфортно обустроиться на водоемах для лучшего пляжного отдыха в Ровенской области.

Базальтовое озеро

Уникальное место отдыха в Украине. Источник: @garnogodnya

Одно из самых известных озер в Ровенской области. Когда–то огромный карьер по добыче базальта был затоплен подземными водами. Благодаря своему глицериновому составу и водорослям на дне водоем имеет изумрудный цвет. Пейзажи очаровывают глаз, а возможности аутентичного пляжного отдыха привлекают сюда жителей Волыни и Ровенщины каждые теплые выходные.

Водоем имеет достаточно большую глубину (до 9–15 метров) и почти нет пологих переходов, поэтому купаться на локации лучше взрослым людям. Однако – это рай для влюбленных, ведь среди изумрудной воды расположен остров в форме сердца, куда пары отправляются на лодках, чтобы сфотографироваться и устроить романтический пикник на "острове любви".

Еще одним достоинством водоема являются базальтовые 30-ти метровые столбы, которые можно разглядеть с романтического острова. Два небольших пляжа дарят приятный загар, но вокруг воды можно найти хорошие места в тени деревьев для более уютного отдыха.

Где остановиться

Комфортную остановку придется искать в самом поселке Базальтово. Это удобно при наличии собственного автомобиля или хотя бы велосипеда. Остановка с палаткой также возможна и стоит занимать удобное место заранее.

Как добраться

Машиной вы доберетесь по навигатору до села Базальтово Коростопольского района Ровенской области. Городской транспорт ходит от автостанции "Чайка" в Ровно.

Какая ситуация на сегодня

Как сообщают украинские СМИ, Головинская община запретила купание на Базальтовом карьере в связи с отсутствием проверки дна и пляжей. Однако контролировать туристов никто не собирается, так что под собственную ответственность людей.

Большое и чистое озеро Ровенской области, обустроенное для отдыха. Источник: @liudmila.aaa

Озеро Нобель

Самое популярное место отдыха в Ровенской области. Озеро Нобель – большой водоем в области, и одно из очень привлекательных мест для летнего отдыха. Чистая, мягкая вода и песчаные берега уже обросли инфраструктурой для туристов, отдохнуть можно с комфортом и дополнительными развлечениями. Озеро насчитывает несколько внутренних островов, куда туристы любят ходить на лодках. В поселках поблизости можно найти магазины, кафе и рестораны. Семейный отпуск на озере Нобель также будет достаточно удачным, ведь детских развлечений и занятий здесь много.

Пляжный отдых не единственная прелесть на озере. В более прохладное время года на озеро съезжаются рыболовы со всей Украины. Озеро может подарить большое удовольствие в любимом деле с удочкой (донкой, спиннингом).

Где остановиться

Учитывая, что озеро занимает 600 гектаров, вокруг есть несколько поселков, где вы можете найти много разно бюджетных остановок. Поселки Нобель, Дедовка и Котыра предлагают остановки от койки места в частном секторе до турбаз и комфортабельных коттеджей. Отели, хостелы и даже палатка в лесу у озера – все возможно.

Как добраться

От Ровно следует держаться направления на указанные выше поселки или сесть на городской транспорт с автостанции "Чайка".

Какая ситуация на сегодня

Пока озера Ровенщины не считаются вполне безопасными, из–за отсутствия проверок дна, песка и близлежащей лесополосы.

Зеркало украинского неба - Белое озеро в Ровенской области. Источник: @volodymyrets.live

Белое озеро

В 150 километрах от Ровно расположено второе по величине озеро области Белое. Его овальное зеркало имеет ширину и длину в 3 км, а глубину в 34 м. Озеро питается путем подземных вод, так что может быть достаточно прохладным начиная с глубины от 2 метров. Берега озера обустроены по разным сторонам деревянными причалами, а территория вокруг уже успела подстроиться под туристов. Глицериновые воды озера оказывают хорошее воздействие на состояние кожи и целебные свойства организма. Белое озеро имеет много мест мелководья у берега, что дает возможность отлично отдохнуть с детьми.

Где остановиться

Комфортабельные туристические базы вокруг озера, позволяют прекрасно располагаться с палаткой или в коттеджах. Вы можете просмотреть предложения таких турбаз: "Белое озеро", "Холодок", или найти свое дикое место для остановки. Отели, комфортабельные коттеджи, частные номера расположены в таких поселках как Рудка, Бельская Воля и Круглая.

Как добраться

Водителям собственного транспорта рекомендуется набраться терпения, ведь съехав с трасс дорога может быть нелегкой, но помните о цели. Поездом следует выбрать направление до станции "Рафаловка", от которой вы можете добраться до города Вараш, а затем до озера, или сразу до водоема (может быть дороще).

Какая ситуация на сегодня

Пляжи Белого озера внесены в список проверки, которая начнется с 15 мая. Ждем официального подтверждения и разрешения на купание.

Хорошие туристические базы для пляжного отдыха на водохранилище. Источник: @mylovevolyn

Хренницкое водохранилище

Менее чем в 100 км от Ровно расположено отличное место для летнего отдыха на озерной воде. Туристы обожают местность, потому что здесь можно отдохнуть как за 300 грн, так и за 1500 грн в сутки. Купание, катание на лодках, рыбалка, небольшие частные аквапарки, многие кафе и интересные развлечения для всей семьи ждут туристов на берегах Хренницкого водохранилища. Местность достаточно популярна для летнего отдыха, так что об остановке стоит подумать заранее.

Где остановиться

Большое количество туристических баз и частных курортов позволяет сделать свой отдых как бюджетным, так и роскошным. Рекомендуем рассмотреть предложения таких турбаз на Хренницком водохранилище как: "Чайка", "Серебряное плесо", "Жемчужина". Умеренные цены, много развлечений и свежая информация о состоянии воды.

Как добраться

Хорошим ориентиром для туристов служат такие поселки как Хренники (40 км от Луцка, 85 км от Ровно), Набережное, Боремель.

Какая ситуация на сегодня

Некоторые пляжи водохранилища внесены в список проверки мест для безопасного купания и следим за обновлением информации.

Ознакомленный означает вооруженный. Источник: Фото Kaboompics .com/Pexels

Правила купания на озерах и прудах, которые могут спасти вам жизнь

В связи с нападением России на Украину ни одно место не может считаться полностью безопасным, но есть правила, которые значительно повысят положительный результат вашего отдыха и купания на постоянной воде.

Внимательно следите за проверкой мест купания и пляжного отдыха. Помните, что не дождавшись официального разрешения на открытие пляжа, вы берете полную ответственность за свою жизнь и жизнь близких на себя.

Следите за санитарными нормами воды каждый день. С началом летнего сезона воду из популярных для купания водохранилищ каждый день должны брать на проверку. Купание разрешается только при надлежащем состоянии воды. В противном случае отдыхающие должны быть предупреждены об опасности.

Не находитесь в установившейся воде более 15 минут, а после выхода на берег принимайте душ из очищенной воды.

Не купайтесь в постоянной воде сразу после дождя. С дождем попадает в воду большое количество тяжелых металлов, химических веществ и грязи. Воде нужно время очиститься.

Избегайте глотания озерной воды. Риск поймать бактерию гораздо больше, чем в соленой морской воде.

Не купайтесь в устойчивых водоемах, если у вас есть порезы и раны. Из-за открытых, даже небольших, язв бактерии и вредных микроорганизмов быстро попадают в кровь.